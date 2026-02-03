Entregarán 6,000 dólares a todos los mayores de 62 años que se anoten en esta lista

¡Gran oportunidad! El programa de Asistencia para Alquileres para Mayores del Gobierno de Miami, en Estados Unidos, se encarga de ofrecer un apoyo financiero mensual para todos inquilinos en dicha zona y que sean mayores de 62 años. Actualmente, es uno de los más destacados en el país. No obstante, este grupo de personas debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cómo ser elegible?

Según información compartida por 'El Cronista', esta ayuda monetaria y vigente, se entrega a los beneficiarios por un período de 12 meses. Se lleva a cabo este pago de 6,000 dólares anual para que no haya ningún conveniente y se pueda cumplir con el pago de la renta mensual, entregándose de manera directa en abonos de 500 dólares por período.

Cabe precisar que la convocatoria para este año empezó el último lunes 27 de enero. Con ello, se ha brindado un plazo considerable para que todos los interesados puedan revisar si son elegibles y puedan presentar su solicitud hasta el 20 de febrero, fecha en la que se cierra la lista en Miami, EE. UU.

Para lograr recibir este soporte económico se debe saber que, los formularios para la petición, deben recogerse en las localidades señaladas, donde también se comparte más información e instrucciones sobre la presentación del pedido.

¿Cuáles son los requisitos?

A continuación, te revelamos cuáles son los requisitos para formar parte de la lista del programa de Asistencia para Alquileres para Mayores:

Todas las personas deben ser mayores de 62 años .

. Alquilar una vivienda que pertenezca a los límites de Miami.

Contar con un ingreso familiar del 50% AMI o inferior, esto con relación al número de habitantes del hogar.

Estar al día con el alquiler.

Contar con un contrato formal de alquiler o arrendamiento.

