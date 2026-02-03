¡Muy importante! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), actualmente, cuenta con más de 20,000 personal del orden público y apoyo en más de 400 oficinas en el país americano y alrededor del mundo. A continuación, te revelamos cómo se desarrollan las operaciones de ejecución y deportación en la entidad. ¿Cuál es el objetivo?

ICE: así se desarrollan sus operaciones de ejecución y deportación en EE. UU. para este 2026

Según información de la página 'ice.gov', el objetivo principal de las Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) del ICE es salvaguardar el país de Donald Trump mediante la detención y la deportación de los extranjeros que amenazan la seguridad de sus localidades y el respeto a sus normas de inmigración.

Según lo expuesto, la misión fundamental es que ERO se encargue de todos los elementos del procedimiento de control de inmigración, lo que incluye la identificación, captura, detención y deportación de personas extranjeras que deben ser expulsadas o que residen de manera ilegal en la nación americana.

Es importante saber que, para llevar a cabo su labor, ERO se divide en varias secciones:

La sección 287(g) de ERO: usa colaboraciones con organismos estatales y locales para poder potenciar la seguridad pública y nacional, cooperando con las fuerzas del orden para identificar y deportar a inmigrantes que cometen delitos en el país. Con ello se otorga a las fuerzas policiales estatales y locales los poderes legales necesarios para colaborar con ICE mediante acuerdos conjuntos y realizar operaciones relacionadas con la ley de inmigración en sus áreas de influencia.

Esta sección 287(g) se encarga de supervisar la aplicación de estas acciones, formular políticas del programa y trabajar junto con interesados tanto internos como externos.

Gestión de la custodia: Esta sección establece políticas y supervisa a las personas bajo la custodia de ICE, además de gestionar las actividades de detención de esta agencia. Dentro de ello, figuran los Programas de Custodia, los cuales crean y fomentan prácticas óptimas en la detención civil y en iniciativas de cumplimiento, proporcionando apoyo administrativo, facilitando la aplicación de las directrices pertinentes de ICE.

La Gestión de Detención colabora con las 25 oficinas de campo de ERO para asegurar un ambiente seguro para los extranjeros bajo custodia de ICE mediante el cumplimiento de las normas en las instalaciones, la supervisión en el lugar y la adquisición de espacios de detención.

¿Qué es la División de Deportación y de qué se encarga?

En este contexto, es bueno saber que la División de Deportación, perteneciente al ICE, se encarga de coordinar, gestionar y facilitar los esfuerzos para llevar a cabo la expulsión efectiva de extranjeros de EE. UU.

Trabajando en conjunto con otras divisiones del ICE y el Departamento de Estado, ERO también establece colaboraciones con aliados internacionales para garantizar la ejecución exitosa de las operaciones de deportación.