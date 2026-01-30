Al viajar a Estados Unidos, es necesario que todos los visitantes presenten la documentación necesaria de acuerdo a su situación específica. Este procedimiento es fundamental para facilitar el acceso al puerto de entrada, donde las autoridades locales llevarán a cabo los controles pertinentes que decidirán sobre su admisión al país americano. No obstante, un grupo de viajeros no necesita de estos pasos.

EE. UU.: estos inmigrantes NO tendrán la obligación de pasar por migraciones por una razón

El país de Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de Estados Unidos, implica que los visitantes deben someterse a los mismos controles migratorios que se aplican al ingresar al país. Esto significa que, quienes planean viajar al país americano, deben estar preparados para cumplir con los requisitos migratorios establecidos.

Cabe precisar que los desplazamientos entre Puerto Rico y Estados Unidos son considerados como movimientos internos, lo que permite a los viajeros evitar pasar nuevamente por los controles migratorios si el vuelo es directo.

Según las autoridades, "cuando los viajeros llegan a Estados Unidos desde Puerto Rico, no tienen que pasar por inmigración, siempre que el vuelo sea directo de PR a un estado". Esta normativa facilita el tránsito entre ambos territorios, simplificando el proceso para quienes se desplazan por motivos personales o laborales.

¿Qué documentos deben tomar en cuenta los viajeros de Puerto Rico?

Los turistas que se dirijan a Puerto Rico no necesitan pasar nuevamente por el control migratorio para ingresar a la nación americana. No obstante, es indispensable que lleven consigo la documentación necesaria para su identificación.

Un pasaporte extranjero es uno de los documentos válidos para vuelos nacionales, según la lista oficial de identificaciones aceptadas que se encuentra en el portal de la Administración de Seguridad en el Transporte.