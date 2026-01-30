Greg Abbott complica el acceso a LICENCIAS de trabajo para inmigrantes: ya entró en vigor NUEVA LEY en Texas

Desde el 26 de enero de 2026, Texas aplica nuevas normas que afectan a miles de trabajadores inmigrantes en distintos sectores, al exigirles acreditar su presencia legal en Estados Unidos para tramitar o renovar licencias profesionales. Según el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), estas medidas buscan "proteger la integridad del sistema y garantizar que los permisos laborales se otorguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales".

¿Qué dice la ley respaldada por Greg Abbott que dificulta el acceso de los inmigrantes a las licencias de trabajo en Texas?

El cambio central es la verificación del estatus legal como condición obligatoria para obtener o mantener cualquier licencia profesional o comercial. El TDLR explica que "las licencias profesionales y comerciales se consideran beneficios públicos, por lo que su otorgamiento está sujeto a las disposiciones del Título 8 del Código de EE.UU., sección 1621".

En consecuencia, cualquier persona que no se encuentre legalmente en EE.UU. no podrá acceder a estos beneficios. El proceso ahora incluye controles documentales obligatorios antes de emitir cualquier credencial.

La ley respaldada por Greg Abbott ya está en vigor.

Profesiones y sectores más afectados por la verificación de estatus

Las nuevas reglas impactan decenas de actividades económicas reguladas, entre ellas:

Técnicos en aire acondicionado y electricistas

Entrenadores deportivos y terapeutas de dislexia

Barberos, cosmetólogos y masajistas

Plomeros, parteras y ortesistas/protésicos

Programas educativos ordenados por la corte

Seguridad vial y operadores de grúas

Minoristas de energía solar residencial y recicladores de autopartes

Evaluadores de moho, criadores con licencia y perforadores de pozos

El TDLR enfatiza que ningún sector está exento y que cualquier licencia profesional o comercial requiere cumplir con los nuevos estándares de elegibilidad.

Quienes no cuentan con un SSN deben presentar un formulario especial declarando esta condición, junto con documentación que acredite su elegibilidad. El TDLR aclara que no se deben enviar documentos originales por correo, ya que solo se aceptan copias o imágenes digitales claras y legibles. Hasta que la información sea verificada, la solicitud quedará pendiente.

Documentos aceptados para comprobar presencia legal

El TDLR ofrece dos opciones principales:

Un solo documento válido, como:

Licencia de conducir o identificación estatal Real ID

Pasaporte estadounidense o tarjeta militar

Licencia para portar armas en Texas

Tarjeta de residente permanente, certificados de ciudadanía o naturalización

Documentos de autorización de empleo o permisos temporales

Dos documentos combinados (para quienes no tienen los anteriores):

Licencia de conducir o identificación de un estado autorizado

Acta de nacimiento estadounidense o certificado oficial de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense

El TDLR indica que estas medidas buscan cumplir con la ley federal y garantizar que las licencias profesionales se otorguen únicamente a quienes cuentan con autorización legal para trabajar en el país.