Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no estaba al tanto de los comentarios de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien había declarado que “ya basta” de recibir órdenes desde Washington. El mandatario restó importancia a cualquier posible fricción entre ambos gobiernos.

“Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca. “Tenemos una muy buena relación”, agregó al referirse a Venezuela.

Las declaraciones del presidente estadounidense contrastan con el mensaje emitido por Rodríguez durante un acto con trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, transmitido por la televisión estatal venezolana el fin de semana.

La presidenta encargada de Venezuela pidió frenar órdenes de Washington, mientras Trump restó importancia al mensaje.

El "ya basta" de Delcy Rodríguez

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, expresó Rodríguez ante los asistentes. La mandataria encargada sostuvo que los conflictos internos deben resolverse sin injerencias externas.

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”, afirmó.

Rodríguez asumió como presidenta encargada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro para enfrentar un juicio en Nueva York, una decisión que reconfiguró el escenario político venezolano y elevó la presión internacional sobre Caracas.

Equilibrio político y presión de Washington

Desde su designación, Rodríguez ha debido caminar por una cuerda floja, buscando mantener el respaldo de sectores leales a Maduro mientras gestiona las expectativas de la Casa Blanca, que ha mantenido una presión constante sobre el país.

Entre las principales exigencias de Washington se encuentra la reactivación de la producción petrolera, en un contexto de negociaciones delicadas y tensiones latentes.

La Casa Blanca ha intensificado su postura desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a comienzos de enero, una acción que marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

Trump minimiza el conflicto

Pese al tono desafiante de las declaraciones de Rodríguez, Trump optó por bajar el perfil del episodio y aseguró no percibir una crisis diplomática.

Sus palabras apuntan a mantener una imagen de estabilidad en la relación entre ambos países, aun cuando desde Caracas se envían mensajes de mayor autonomía frente a Washington.