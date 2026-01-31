ALERTA, inmigrantes de estos dos estados de EE. UU.: ¿dónde habría MÁS ACTIVIDAD de ICE en febrero de 2026?

Las redadas migratorias en Estados Unidos seguirán activas en febrero de 2026, afectando especialmente a comunidades de California y Minnesota con fuerte presencia federal. Declaraciones de Donald Trump y reportes locales confirman que ICE mantendrá sus operaciones, incluso en áreas con alta presión social y política. Las detenciones, que han provocado protestas y preocupaciones por derechos civiles, muestran la intención del gobierno de aplicar estrictamente las políticas migratorias federales en los próximos meses.

California: ICE intensifica vigilancia en Los Ángeles y alrededores

California sigue siendo un foco de atención para los operativos de inmigración. Aunque no se han anunciado aumentos oficiales, grupos comunitarios han documentado múltiples redadas. Conexión Migrante reportó que el 25 de enero se llevaron a cabo tres operativos en Los Ángeles y que, a mediados de mes, se registraron hasta 15 en un solo día. También hubo arrestos en Huntington Park y otras localidades del sur del estado.

Los operativos de ICE no se concentran únicamente en las zonas céntricas, sino que también se extienden a barrios del sur de California, generando alerta entre la población inmigrante. Además, se espera actividad adicional durante el Super Bowl, el 8 de febrero.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó a Conexión Migrante: "El DHS está comprometido a trabajar con nuestros socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados".

Minnesota: tensiones aumentan con ICE en la zona

Minnesota se perfila como el estado con mayor riesgo de operativos en febrero de 2026. En enero, la actividad de ICE provocó dos muertes de ciudadanos, lo que derivó en protestas en Minneapolis y otras ciudades. Tom Homan, asesor migratorio, sugirió reducir la presencia de agentes si las cárceles locales colaboraban con las órdenes de detención.

Sin embargo, el presidente Trump dejó claro que los operativos no disminuirán. Según Conexión Migrante, Trump declaró: "No nos vamos a retirar, en lo absoluto" durante la premier de un documental en el Kennedy Center.

Organizaciones locales instan a que las personas indocumentadas en California y Minnesota se mantengan alertas revisando constantemente sus dispositivos móviles y aplicaciones de notificaciones, además de seguir de cerca las actualizaciones de las autoridades y medios regionales para poder responder rápidamente ante cualquier intervención.

ICE se convirtió en la agencia de seguridad con mayor financiamiento en Estados Unidos

Hace diez años, el presupuesto anual de ICE era inferior a 6 000 millones de dólares, mucho menor que el de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional. Durante el segundo mandato de Donald Trump, su financiamiento creció de manera exponencial, convirtiéndola en la agencia policial más financiada de EE. UU., con unos 85 000 millones de dólares tras la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill el año pasado.

Tras años con un presupuesto cercano a 10 000 millones de dólares, el financiamiento de ICE aumentó drásticamente, colocándolo al frente de la ofensiva migratoria de Trump, con miles de agentes desplegados en comunidades de Estados Unidos.

Este crecimiento en recursos y visibilidad ha intensificado las críticas hacia la agencia por las acciones de sus oficiales, desde detener e interrogar a personas al azar hasta el caso más reciente en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a tiros a la estadounidense de 37 años, Renee Nicole Macklin Good, durante una operación federal, hecho que ha desatado protestas y debates sobre el uso de la fuerza.