CERRÓ el Gobierno federal de EE. UU.: qué servicios se verán AFECTADOS y cómo impactará a ciudadanos y viajeros

El Gobierno federal de Estados Unidos cerró parcialmente a la media noche del sábado 31 de enero, tras no alcanzarse un acuerdo con el Congreso sobre el financiamiento de varias agencias federales. A diferencia del prolongado cierre anterior, que se extendió por semanas, este nuevo estancamiento presupuestario podría durar solo unos días.

Ante esta situación, miles de ciudadanos estadounidenses se preguntan cómo se verán afectados los servicios públicos, qué organismos continuarán con normalidad y cuál será el impacto para quienes viajan dentro o fuera del país durante el cierre parcial del Gobierno.

Qué servicios se verán afectados durante el cierre parcial

El impacto inicial del cierre será limitado, debido a que varias agencias ya cuentan con presupuesto aprobado para el resto del año fiscal. Departamentos como Agricultura, Asuntos de Veteranos, Energía, Interior y Comercio continuarán operando con normalidad.

Qué servicios se verán afectados por el cierre parcial del Gobierno de EE. UU.

Sin embargo, otras agencias federales sí enfrentarán restricciones. Entre ellas se encuentran Seguridad Nacional (DHS), Educación, Transporte, Estado, Trabajo y el Tesoro, que podrían suspender servicios no esenciales y enviar a parte de su personal a licencia temporal sin goce de sueldo, o mantenerlos trabajando sin salario hasta que se restablezca el financiamiento.

Cómo impactará a ciudadanos y viajeros

Para los ciudadanos, la principal tranquilidad es que los pagos del Seguro Social, Medicare, Medicaid y los beneficios por desempleo continuarán sin interrupciones. También programas clave como SNAP (cupones de alimentos) seguirán funcionando, lo que evita afectaciones inmediatas a millones de familias en todo el país.

En el caso de los viajeros, los aeropuertos y el sistema de transporte aéreo seguirán operativos, ya que los controladores aéreos y agentes de seguridad son considerados trabajadores esenciales. No obstante, si el cierre se prolonga, podrían registrarse retrasos y cancelaciones debido a la reducción de personal y a que muchos empleados deberán trabajar sin percibir salario, lo que podría afectar la capacidad operativa del sistema.