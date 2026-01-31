¡LO ÚLTIMO! Donald Trump se lava las manos y deja a ciudades demócratas a su suerte frente a PROTESTAS, pero promete proteger edificios federales

El presidente Donald Trump anunció que no intervendrá en protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas, a menos que las autoridades locales soliciten ayuda formalmente. Esta decisión se da en medio de críticas sobre la aplicación de las leyes federales de seguridad y migración.

Trump enfatizó que, pese a esta postura, todos los edificios federales y agencias serán protegidos de manera estricta. Los gobiernos estatales y locales, según el mandatario, son responsables de la protección de su propia propiedad, mientras que la asistencia federal funcionará solo como respaldo.

Qué dijo Trump sobre la intervención federal

Trump escribió en Truth Social que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no actuar en ciudades demócratas mal gestionadas durante protestas, salvo que se solicite ayuda. Según el presidente, esto incluye tanto disturbios como manifestaciones violentas.

Trump ignora crisis en ciudades demócratas y prefiere proteger a edificios federales.

El mandatario aseguró que la acción federal será rápida y contundente si se solicita, pero advirtió que los estados deben usar la palabra "por favor" para activar dicha ayuda. Trump también mencionó la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas para sofocar disturbios internos.

Protección de edificios federales y agencias

Trump advirtió que ICE, la Patrulla Fronteriza y las Fuerzas Armadas actuarán con firmeza para proteger edificios y propiedades federales atacadas durante las protestas. "No vamos a permitir que se repitan incidentes como el de Oregon, donde manifestantes dañaron propiedad federal y acosaron empleados sin que la policía interviniera", escribió.

El presidente remarcó que, aunque no se intervendrá directamente en todas las ciudades, cualquier ataque contra la propiedad federal tendrá consecuencias legales y penales. Además, los ciudadanos deben seguir atentos a las instrucciones de las autoridades locales y federales para mantenerse a salvo.