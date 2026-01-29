¡INDIGNANTE! Inmigrantes en instalaciones de ICE en PELIGRO: confirman caso de SARAMPIÓN en centro de detención de Arizona y exponen graves riesgos de contagio

Autoridades federales confirmaron un caso de sarampión en una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, una situación que ha encendido las alarmas sanitarias por el alto riesgo de propagación dentro de centros de detención migratoria, donde cientos de personas conviven en espacios cerrados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la persona infectada es un detenido de nacionalidad mexicana alojado en el Centro de Detención de Florence, en el condado de Pinal. El sarampión es un virus extremadamente contagioso, capaz de propagarse rápidamente y causar fiebre alta, erupciones cutáneas y complicaciones graves.

Cuarentena forzada y temor dentro del centro de detención

Según el DHS, el Servicio de Salud de ICE implementó medidas de emergencia tras confirmar la infección, incluyendo la suspensión de todos los movimientos internos y la cuarentena de personas que pudieron haber tenido contacto con el caso positivo.

Las autoridades de salud del condado de Pinal confirmaron que ya se han identificado tres casos de sarampión en el condado, aunque afirmaron que, por ahora, el riesgo general para la comunidad externa sigue siendo bajo. Sin embargo, expertos advierten que los centros de detención representan un entorno de alto riesgo para la rápida transmisión de enfermedades infecciosas.

Antecedentes alarmantes y sistema bajo escrutinio

El Centro de Detención de Florence es operado por la empresa privada CoreCivic, que aseguró brindar atención médica a los detenidos y contar con servicios de emergencia disponibles las 24 horas. No obstante, este no es el primer episodio grave: en 2016, un brote de sarampión en esta misma instalación dejó más de 30 detenidos contagiados y nueve miembros del personal infectados, según datos de los CDC.

El nuevo caso reaviva críticas sobre las condiciones sanitarias en centros de detención migratoria, donde organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre hacinamiento, atención médica limitada y demoras en la respuesta ante emergencias de salud.

Sarampión en aumento en EE. UU.

Desde principios de año, Arizona ha registrado 25 casos de sarampión, mientras que en todo Estados Unidos los contagios siguen en aumento, con 416 casos confirmados en 2026, tras un récord de 2.242 infecciones en 2025, lo que preocupa a autoridades sanitarias por el resurgimiento de esta enfermedad prevenible.