¡Importante! Recientemente, un grupo de congresistas demócratas de EE. UU. ha decidido implementar una propuesta legislativa destinada a prohibir la utilización de fondos federales para la detención y vigilancia de inmigrantes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta iniciativa, denominada Ley Melt ICE, tiene como finalidad lograr una reestructuración significativa en la asignación del presupuesto, dirigiendo los recursos hacia servicios comunitarios en lugar de medidas de control migratorio. ¿Favorece a todos los extranjeros? AQUÍ lo que se sabe.

EE. UU.: proyecto de ley prohibirá al DHS el uso de recursos para el arresto de inmigrantes

Según informes de 'La Nación', se conoció que la propuesta, impulsada por las representantes Delia Ramírez, del tercer distrito de Illinois, y Yvette Clarke, de Nueva York, se ha llevado a cabo en un momento complicado, de discusión nacional sobre las políticas migratorias y el uso de fondos públicos en actividades de control, arresto y deportación.

Las dos congresistas han señalado que el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran operando con presupuestos muy significativos y un alto grado de discrecionalidad, lo que ha generado que se realicen prácticas que, según sus propias declaraciones, atentan contra los derechos civiles.

"Algunos en el Congreso están dispuestos a ampliar aún más el presupuesto para implementar la agenda de deportaciones masivas de Trump. Pero hemos sido testigos de lo que el DHS puede hacer con recursos ilimitados y poder sin límites. Y decimos basta", comentó Ramírez a través de un comunicado. "Nuestros impuestos no deben ser utilizados para aterrorizar a nuestras comunidades", acotó.

Este proyecto se lleva a cabo en el contexto de un análisis por parte del Congreso de un paquete de asignaciones presupuestarias que incluye US$3.840 millones para las operaciones de custodia del ICE y propone elevar a US$5.450 millones el presupuesto para las Operaciones de Cumplimiento y Deportación.

Por ello, la iniciativa busca detener la expansión de recursos destinados a la aplicación de la ley migratoria y redirigirlos hacia programas sociales.

¿Qué es la Ley Melt ICE?

"La Ley Melt ICE es una solución audaz que inhibirá la capacidad de esta administración para implementar su sádica estrategia de control migratorio, a la vez que retribuirá a nuestras comunidades más vulnerables", comentó Yvette Clarke, la representate de la ciudad de Nueva York.

Asimismo, se conoce que uno de sus ejes centrales de la iniciativa es el fin de todas las disposiciones 236(a), 236(c), 235(b), 241(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), las cuales han posible la detención de personas extranjeras.