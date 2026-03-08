ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: Revelan impactante video de la BALACERA MORTAL con oficiales de inmigración en South Padre Island

Un nuevo video avivó el debate sobre el uso de fuerza letal por parte de agentes migratorios en Estados Unidos. Las imágenes, compartidas recientemente en redes y reportadas por Telemundo 60 San Antonio, muestran la balacera que culminó con la muerte de un ciudadano estadounidense en South Padre Island, Texas, en un incidente ocurrido en marzo de 2025 y revelado públicamente casi un año después.

Imágenes muestran balacera mortal con agentes de inmigración en South Padre Island

Según Telemundo 60 San Antonio, las grabaciones liberadas muestran escenas del enfrentamiento en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrieron fuego durante una parada de tráfico en la conocida zona costera de South Padre Island.

Los metadatos y testimonios relacionados con las imágenes indican que el enfrentamiento con armas se produjo después de que policías y oficiales federales atendieran un accidente de tráfico a altas horas de la noche. En el material se observa el momento en que se escuchan disparos y el despliegue de las fuerzas del orden alrededor de un vehículo detenido, aunque algunos detalles siguen sin estar claros para el público.

Este caso permaneció poco visible hasta que fue señalado por el congresista Joaquín Castro, quien denunció que la existencia del video y la información sobre el tiroteo fueron ocultadas al público durante meses, a pesar de que el suceso ocurrió en marzo de 2025.

Lo que debes saber sobre el incidente, las respuestas y la controversia pública

Las imágenes difundidas no solo capturaron atención por su contenido visual, sino también por la controversia que rodea la narrativa oficial. Aunque desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se afirmó que los disparos respondieron a una acción defensiva tras un supuesto intento del conductor de embestir a un agente, el video generó dudas significativas sobre esa versión.

Además, el Estado y organizaciones civiles han señalado que este tiroteo forma parte de una tendencia más amplia en la que las operaciones migratorias federales resultan en el uso de fuerza con consecuencias fatales. Las críticas se centran en la falta de transparencia y en la ausencia de respuestas oficiales claras sobre lo ocurrido esa noche en South Padre Island.

Mientras tanto, familiares de la víctima y legisladores solicitaron una investigación más exhaustiva para aclarar los hechos, así como reformas en los procedimientos que regulan la actuación de los agentes federales en paradas de tránsito y operativos fronterizos.