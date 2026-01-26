PELIGRO inmediato para inmigrantes en Minnesota: Trump exige HOY MISMO la entrega de este grupo de extranjeros

Las tensiones sociopolíticas en Minnesota se intensificaron tras una serie de protestas masivas en Minneapolis y la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que fue abatido por agentes federales de inmigración durante una operación del ICE. Todo esto encendió nuevamente el debate nacional sobre inmigración, seguridad y la cooperación entre autoridades locales y el gobierno federal.

En medio de este clima de indignación y movilización ciudadana, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje firme dirigido a los funcionarios estatales y municipales, instándolos a cooperar con los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Donald Trump exige la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota

El presidente Donald Trump pidió de forma explícita que las autoridades de Minnesota cooperen con el gobierno federal mediante la entrega de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o procesos judiciales activos. Según informó N+ Univision, Trump fue directo al señalar que la falta de coordinación con las agencias federales está agravando la crisis de seguridad.

"El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentran actualmente encarcelados en prisiones y cárceles estatales", expresó Trump en un mensaje difundido públicamente y retomado por N+ Univision.

El mandatario también exigió que estas acciones incluyan a extranjeros con órdenes de arresto vigentes o con antecedentes delictivos conocidos, con el objetivo de proceder a su deportación inmediata. Para Trump, permitir que estas personas permanezcan bajo custodia local sin intervención federal solo incrementa, según sus palabras, "el caos y la violencia".

Trump presiona para eliminar las ciudades santuario

En su declaración, Donald Trump fue más allá y solicitó que las fuerzas policiales estatales y locales entreguen a todos los inmigrantes indocumentados detenidos por la policía municipal. Además, pidió que estas corporaciones colaboren activamente en la localización y captura de extranjeros buscados por delitos federales.

De acuerdo con N+ Univision, el presidente citó a ciudades como Memphis y Washington D. C. como ejemplos de cooperación exitosa con el Gobierno federal, asegurando que estas alianzas han derivado en "calles más seguras". En ese sentido, instó a líderes demócratas a sumarse a estas estrategias.

"Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación", afirmó Trump, según reportó textualmente N+ Univision.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado urgente al Congreso para aprobar una legislación que elimine las llamadas ciudades santuario, argumentando que estas políticas son, a su juicio, el origen principal de los problemas actuales. Trump aseguró que su administración está "a la espera" de que los líderes demócratas acepten colaborar bajo lo que calificó como "sentido común".