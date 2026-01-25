- Hoy:
ALERTA por TORMENTA INVERNAL en EE. UU.: ¿Oficinas de migración cerrarán o cambiarán horarios por el clima extremo? AQUÍ la respuesta
Una intensa tormenta invernal avanza sobre EE. UU. y genera dudas sobre posibles cierres o cambios de horario en oficinas de migración. Esto es lo que se sabe hasta ahora.
Una poderosa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y mantiene en alerta a más de dos docenas de estados debido a nevadas intensas, hielo peligroso y frío extremo.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, clientes de Walmart y Target en Texas: los nuevos horarios de las tiendas por TORMENTA INVERNAL
En medio de este panorama, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) informó que varias de sus oficinas de campo y Application Support Centers (ASC) han tenido que cerrar temporalmente o ajustar sus horarios, por lo que es clave que los usuarios verifiquen el estado de sus citas y trámites antes de desplazarse. Además, recordó que no se permiten visitas sin cita previa y que es obligatorio contar con una cita programada para recibir cualquier servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Las autoridades recomiendan revisar el estado de la oficina el mismo día de la cita y evitar desplazamientos innecesarios mientras la tormenta invernal continúe afectando amplias zonas del país. La información sobre cierres y cambios de horarios se actualizará en tiempo real en la página web oficial de USCIS, donde los usuarios podrán confirmar si su oficina está operativa antes de cualquier visita.
La tormenta invernal obliga a cerrar o modificar horarios en varias oficinas de USCIS en EE. UU.
Oficinas de USCIS afectadas
- Oficinas de campo (Field Offices):
- Chicago, Illinois
- Des Moines, Iowa
- Minneapolis/St. Paul, Minnesota
- Sioux Falls, South Dakota
- Milwaukee, Wisconsin
Application Support Centers (ASC):
- Chicago South, Illinois
- Norridge, Illinois
- Naperville, Illinois
- Waukegan, Illinois
- Michigan City, Indiana
- Des Moines, Iowa
- St. Paul, Minnesota
- Fargo, North Dakota
- Sioux Falls, South Dakota
- Milwaukee, Wisconsin
