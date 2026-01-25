CAOS INVERNAL en Estados Unidos: gigantesca tormenta invernal obliga a declarar EMERGENCIA en estos estados hasta HOY

Una tormenta invernal de gran escala mantiene en vilo a Estados Unidos este domingo, con millones de personas afectadas, temperaturas bajo cero y condiciones peligrosas desde el sur hasta el noreste del país. El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico procedente de Canadá, ya provocó emergencias estatales, apagones y un colapso parcial del transporte.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) describió el sistema como inusualmente extenso y persistente, con capacidad de generar nieve intensa, lluvia helada y acumulaciones de hielo que complican seriamente la vida diaria.

Nieve, hielo y apagones obligan a más de 20 estados de EE.UU.

Estados que han declarado emergencia hasta hoy, domingo 25 de enero

Ante el avance del sistema, al menos 20 estados activaron medidas excepcionales para responder a la crisis climática:

Alabama

Arkansas

Delaware

Georgia

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Mississippi

Missouri

New Jersey

New York

North Carolina

Pennsylvania

South Carolina

Tennessee

Texas

Virginia

Además, Washington, D.C. también se encuentra bajo estado de emergencia. Las autoridades advirtieron que la lista podría ampliarse si las condiciones empeoran en las próximas horas.

Millones bajo amenaza y cortes de energía en aumento

Funcionarios federales alertaron que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por la tormenta. Durante la mañana del domingo, cientos de miles de hogares permanecían sin electricidad.

Texas aparece entre los estados más golpeados por los apagones, seguido por Mississippi, Louisiana, Tennessee y Nuevo México, en un contexto donde el frío extremo eleva el riesgo para la salud, especialmente en adultos mayores y personas sin calefacción.

Nieve, hielo y temperaturas bajo cero

Las nevadas se intensificaron en estados del centro como Kansas, Oklahoma y Missouri, donde algunas zonas ya superan los 20 centímetros de acumulación. En Texas, la lluvia helada generó condiciones especialmente peligrosas en carreteras y puentes.

Ciudades como Dallas y Houston enfrentan descensos bruscos de temperatura, con registros por debajo de los -6 °C, mientras autoridades locales pidieron a la población permanecer en casa durante varios días.

El impacto también se sintió con fuerza en el transporte aéreo. Durante el fin de semana, miles de vuelos fueron cancelados o retrasados, afectando aeropuertos clave como Dallas–Fort Worth, Charlotte y Nashville.

Las condiciones meteorológicas extremas continúan dificultando las operaciones y generan incertidumbre para quienes intentan desplazarse dentro del país.

Alerta activa y monitoreo constante

Mientras la tormenta sigue su avance hacia el noreste, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia y piden a la población evitar traslados innecesarios, seguir fuentes oficiales y prepararse ante posibles apagones prolongados.

Las próximas horas serán clave para determinar el alcance final de uno de los eventos invernales más severos de la temporada.