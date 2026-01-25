- Hoy:
¡EMERGENCIA por tormenta invernal! Apagones, caos y daños: los CONTACTOS CLAVE para pedir ayuda en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut
La tormenta Fern deja apagones, hielo y peligro en más de 30 estados. Esta es la guía urgente para pedir ayuda y reportar daños.
La tormenta invernal Fern avanza con fuerza desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos y ya está dejando nieve, hielo, cables caídos y cortes de luz prolongados. Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el impacto podría alcanzar a más de 30 estados y 170 millones de personas.
Para quienes viven en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, cada minuto cuenta. Saber a quién llamar, qué número usar y cómo actuar puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una emergencia grave.
Autoridades piden reportar emergencias y cortes de luz de inmediato ante el avance de la tormenta Fern.
Primer paso: identifica si tu vida corre peligro
Las autoridades son claras: si hay riesgo inmediato, no pierdas tiempo. El 911 es siempre la primera opción cuando la situación es crítica.
Llama de inmediato al 911 si ocurre cualquiera de estos escenarios:
- Ves cables eléctricos caídos, chispas o transformadores explotando.
- Detectas olor a gas o sospechas una fuga.
- Hay fuego, un accidente grave, personas atrapadas o alguien con síntomas médicos severos.
Una vez que el peligro inmediato está bajo control, el siguiente paso es reportar el apagón o los daños para acelerar la respuesta de las compañías eléctricas.
Nueva York: números clave para reportar apagones y daños
En el estado de Nueva York operan varias compañías, según la zona:
Con Edison (NYC y Westchester)
- Emergencias de gas o cables: 1-800-752-6633
- Apagones: reporte en línea y seguimiento en el mapa de cortes
PSEG Long Island (Long Island y Rockaways)
- Línea 24/7: 1-800-490-0075
- Por texto: envía REG a 773454 y luego OUT para reportar el corte
Orange & Rockland (Rockland, Orange, Sullivan y zonas cercanas)
- Teléfono: 1-877-434-4100
- Texto: OUT al 678797
Consejo clave: ten a mano tu dirección exacta y, si puedes, tu número de cuenta. Esto acelera la identificación del problema.
Nueva Jersey: a quién llamar según tu proveedor
En Nueva Jersey, los reportes varían según la empresa eléctrica:
PSE&G
- Texto: OUT al 47734
- Teléfono: 1-800-436-7734
Jersey Central Power & Light (JCP&L)
- Teléfono: 1-888-544-4877
Atlantic City Electric
- Teléfono: 1-800-833-7476
Orange & Rockland (norte de NJ)
- Teléfono: 1-877-434-4100
- Emergencias graves: 911
Connecticut: líneas activas durante la tormenta
Eversource
- Apagones: 1-800-286-2000 o reporte en línea
United Illuminating (UI)
- Apagones: 855-784-3637
- Emergencias eléctricas: 800-722-5584
- Cables caídos: primero 911
Paso a paso: qué hacer si se va la luz o hay daños
Cuando el clima empeora, actuar con orden reduce riesgos.
1. Evalúa el peligro (30 segundos)
Si hay fuego, gas, chispas o heridos, 911 primero.
2. Protege tu hogar (5 minutos)
- Aléjate de ventanas dañadas y árboles inclinados.
- Desenchufa aparatos sensibles.
- Usa generadores solo en exteriores para evitar intoxicación por monóxido.
3. Confirma si el apagón es general
Si varias casas están a oscuras, es un corte de red. Si es solo tu vivienda, revisa interruptores.
4. Reporta el corte a tu eléctrica
Llama o usa la app correspondiente con datos claros y breves.
5. Documenta los daños
Fotos y videos pueden ser clave si luego necesitas ayuda económica.
6. Apoyo adicional: FEMA y el 211
Si se declara desastre federal, FEMA puede ayudar: 1-800-621-3362 (español).
Para refugios, comida o ayuda con servicios, marca 211.
Mantente informado y no bajes la guardia
Las condiciones pueden cambiar rápidamente. Sigue solo fuentes oficiales como el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y evita exponerte innecesariamente.
En tormentas como Fern, información clara y acción rápida pueden salvar vidas.
