¡EMERGENCIA por tormenta invernal! Apagones, caos y daños: los CONTACTOS CLAVE para pedir ayuda en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

La tormenta Fern deja apagones, hielo y peligro en más de 30 estados. Esta es la guía urgente para pedir ayuda y reportar daños.

Dara Rojas
La tormenta invernal Fern provoca apagones y cables caídos
La tormenta invernal Fern provoca apagones y cables caídos | Fuente: EFE
La tormenta invernal Fern avanza con fuerza desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos y ya está dejando nieve, hielo, cables caídos y cortes de luz prolongados. Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el impacto podría alcanzar a más de 30 estados y 170 millones de personas.

Para quienes viven en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, cada minuto cuenta. Saber a quién llamar, qué número usar y cómo actuar puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una emergencia grave.

Estados Unidos

Autoridades piden reportar emergencias y cortes de luz de inmediato ante el avance de la tormenta Fern.

Primer paso: identifica si tu vida corre peligro

Las autoridades son claras: si hay riesgo inmediato, no pierdas tiempo. El 911 es siempre la primera opción cuando la situación es crítica.

Llama de inmediato al 911 si ocurre cualquiera de estos escenarios:

  • Ves cables eléctricos caídos, chispas o transformadores explotando.
  • Detectas olor a gas o sospechas una fuga.
  • Hay fuego, un accidente grave, personas atrapadas o alguien con síntomas médicos severos.

Una vez que el peligro inmediato está bajo control, el siguiente paso es reportar el apagón o los daños para acelerar la respuesta de las compañías eléctricas.

Nueva York: números clave para reportar apagones y daños

En el estado de Nueva York operan varias compañías, según la zona:

Con Edison (NYC y Westchester)

  • Emergencias de gas o cables: 1-800-752-6633
  • Apagones: reporte en línea y seguimiento en el mapa de cortes

PSEG Long Island (Long Island y Rockaways)

  • Línea 24/7: 1-800-490-0075
  • Por texto: envía REG a 773454 y luego OUT para reportar el corte

Orange & Rockland (Rockland, Orange, Sullivan y zonas cercanas)

  • Teléfono: 1-877-434-4100
  • Texto: OUT al 678797

Consejo clave: ten a mano tu dirección exacta y, si puedes, tu número de cuenta. Esto acelera la identificación del problema.

Nueva Jersey: a quién llamar según tu proveedor

En Nueva Jersey, los reportes varían según la empresa eléctrica:

PSE&G

  • Texto: OUT al 47734
  • Teléfono: 1-800-436-7734

Jersey Central Power & Light (JCP&L)

  • Teléfono: 1-888-544-4877

Atlantic City Electric

  • Teléfono: 1-800-833-7476

Orange & Rockland (norte de NJ)

  • Teléfono: 1-877-434-4100
  • Emergencias graves: 911

Connecticut: líneas activas durante la tormenta

Eversource

  • Apagones: 1-800-286-2000 o reporte en línea

United Illuminating (UI)

  • Apagones: 855-784-3637
  • Emergencias eléctricas: 800-722-5584
  • Cables caídos: primero 911

Paso a paso: qué hacer si se va la luz o hay daños

Cuando el clima empeora, actuar con orden reduce riesgos.

1. Evalúa el peligro (30 segundos)
Si hay fuego, gas, chispas o heridos, 911 primero.

2. Protege tu hogar (5 minutos)

  • Aléjate de ventanas dañadas y árboles inclinados.
  • Desenchufa aparatos sensibles.
  • Usa generadores solo en exteriores para evitar intoxicación por monóxido.

3. Confirma si el apagón es general
Si varias casas están a oscuras, es un corte de red. Si es solo tu vivienda, revisa interruptores.

4. Reporta el corte a tu eléctrica
Llama o usa la app correspondiente con datos claros y breves.

5. Documenta los daños
Fotos y videos pueden ser clave si luego necesitas ayuda económica.

6. Apoyo adicional: FEMA y el 211
Si se declara desastre federal, FEMA puede ayudar: 1-800-621-3362 (español).
Para refugios, comida o ayuda con servicios, marca 211.

Mantente informado y no bajes la guardia

Las condiciones pueden cambiar rápidamente. Sigue solo fuentes oficiales como el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y evita exponerte innecesariamente.

En tormentas como Fern, información clara y acción rápida pueden salvar vidas.

