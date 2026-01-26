TRAGEDIA en Estados Unidos: Avión con ocho personas se estrella en plena tormenta de nieve

Un avión privado Bombardier Challeger 600, con 8 personas a bordo se estrelló la noche del domingo al intentar despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, en medio de una fuerte tormenta invernal que afecta al Noroeste de Estados Unidos. El accidente ocurrió al rededor de las 19:45 horas, según confirmó la Administración Federal de Aviación.

Tras el impacto, las autoridades ordenaron el cierre inmediato del aeropuerto, mientras equipos de emergencia acudían a la zona del siniestro. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de los pasajeros y la tripulación.

El accidente se produjo mientras una tormenta de gran magnitud avanza por amplias regiones del país. El servicio meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por condiciones climáticas adversas en Bangor hasta el martes, con nevadas intensas, ráfagas de viento, aguanieve y temperaturas bajo cero, factores que han complicado severamente la movilidad aérea y terrestre.

Caos aéreo por la tormenta invernal

Este nuevo episodio ocurre en medio de una crisis meteorológica que ya ha golpeado la infraestructura y el transporte en la mitad este de Estados Unidos. Durante el fin de semana largo, se registraron más de 12.000 vuelos cancelados y cerca de 20.000 retrasos, de acuerdo con datos del portal FlightAware.

Aeropuertos clave como Filadelfia, Washington, Baltimore, Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre los más afectados, a lo que se suman cortes de electricidad que han dejado sin suministro a cientos de miles de hogares y negocios en el sureste del país.

Investigación en curso

La FAA informó que abrió una investigación conjunta con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) para esclarecer las causas del accidente. En tanto, el Aeropuerto Internacional de Bangor pidió a la población evitar la zona y confirmó que el incidente involucró únicamente a una aeronave que estaba partiendo de la terminal.

Las instalaciones permanecieron cerradas de forma preventiva mientras continuaban las tareas de asistencia y peritaje.

Impacto regional y datos del avión

El Aeropuerto Internacional de Bangor se ubica a unos 320 kilómetros al norte de Boston y mantiene conexiones directas con ciudades como Orlando, Washington D. C. y Charlotte, por lo que su cierre representa una nueva interrupción aérea en la región de Nueva Inglaterra durante el temporal.

El Bombardier Challenger 600, introducido en 1980, es un jet ejecutivo de fuselaje ancho con capacidad para entre nueve y once pasajeros, reconocido por su cabina espaciosa y su uso frecuente en vuelos privados.

El portavoz de la policía de Bangor, Jeremy Brock, señaló a medios locales que “las condiciones meteorológicas son un desafío significativo” y advirtió que las dificultades climáticas persistirán durante la noche y el día siguiente.