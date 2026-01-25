- Hoy:
¡APAGÓN MASIVO en Estados Unidos! La tormenta invernal deja a miles sin luz: qué hacer ahora mismo
La tormenta Fern provoca cortes de electricidad en varios estados. Sigue esta guía clave para protegerte durante y después del apagón.
La tormenta invernal Fern continúa causando estragos en gran parte de Estados Unidos y ya dejó a cientos de miles de hogares sin electricidad. El impacto se extiende desde el sur hasta el noreste, con nieve, lluvia helada y temperaturas extremas que complican la vida diaria y elevan los riesgos.
PUEDES VER: ALERTA por tormenta de nieve: Nueva York CIERRA escuelas públicas y pasa a clases remotas de EMERGENCIA
De acuerdo con plataformas de monitoreo de apagones, alrededor de 700.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico este domingo, con estados como Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana entre los más afectados. Muchas de estas regiones no están acostumbradas a tormentas invernales severas, por lo que estar preparado es clave.
Si tu luz se fue o podría irse, esto es lo que debes hacer.
Autoridades piden extremar precauciones ante cortes de luz y frío extremo.
Cómo prepararte ante un corte de luz
Tener un kit básico de emergencia puede marcar la diferencia durante un apagón prolongado. Estas son las recomendaciones esenciales:
- Agua potable: al menos un galón por persona y por día, para varios días
- Enfriadores y hielo para conservar alimentos
- Termómetro digital para controlar la temperatura de la comida
- Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)
- Radio a pilas o de manivela
- Botiquín de primeros auxilios
- Medicamentos y artículos médicos para una semana
- Teléfono móvil con baterías externas cargadas
- Copias de documentos importantes y dinero en efectivo
- Vehículo con el tanque de gasolina lleno
Qué hacer durante un apagón
- Durante un corte de electricidad, los alimentos y la seguridad del hogar son prioridad.
Manejo seguro de alimentos
- Si el apagón dura menos de 2 horas, los alimentos refrigerados suelen ser seguros
- Más de 4 horas sin luz: desecha comida perecedera del refrigerador
- Congelador lleno: alimentos seguros hasta 48 horas
- Congelador medio lleno: hasta 24 horas
Recomendaciones clave
- Mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador
- Consume primero los alimentos más perecederos
- Desconecta aparatos eléctricos innecesarios
- Deja una luz encendida para saber cuándo vuelve la electricidad
- Evita salir de casa si no es urgente: el hielo y la falta de semáforos son peligrosos
- Si usas generador, nunca lo hagas dentro de la vivienda ni cerca de ventanas
Cómo mantenerte caliente sin electricidad
- El frío extremo puede ser tan peligroso como el apagón mismo.
- Permanece en una sola habitación para conservar el calor
- Usa varias capas de ropa, mantas, gorros y guantes
- Prioriza materiales como lana o polar
- Mantén puertas y ventanas cerradas
- Sella corrientes de aire con toallas o trapos
- Nunca uses hornos, estufas o parrillas para calentar la casa
Qué hacer cuando regresa la luz
- Cuando el servicio eléctrico se restablece, actúa con cuidado:
- No te acerques a cables caídos; repórtalos a las autoridades
- No pruebes alimentos dudosos: si estuvieron a más de 4 °C por horas, deséchalos
- Si los alimentos congelados aún tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse
- Conecta los electrodomésticos de forma gradual para evitar sobrecargas
Mantente alerta
Las autoridades advierten que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es clave seguir información oficial y prepararse ante posibles apagones prolongados. En tormentas como Fern, anticiparse y actuar con calma puede salvar vidas.
