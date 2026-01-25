0
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
Bolivia vs México por amistoso internacional

¡APAGÓN MASIVO en Estados Unidos! La tormenta invernal deja a miles sin luz: qué hacer ahora mismo

La tormenta Fern provoca cortes de electricidad en varios estados. Sigue esta guía clave para protegerte durante y después del apagón.

Dara Rojas
La tormenta invernal Fern provoca apagones masivos
La tormenta invernal Fern provoca apagones masivos | Fuente: EFE
La tormenta invernal Fern continúa causando estragos en gran parte de Estados Unidos y ya dejó a cientos de miles de hogares sin electricidad. El impacto se extiende desde el sur hasta el noreste, con nieve, lluvia helada y temperaturas extremas que complican la vida diaria y elevan los riesgos.

La tormenta de nieve obligó a Nueva York a cerrar escuelas públicas

PUEDES VER: ALERTA por tormenta de nieve: Nueva York CIERRA escuelas públicas y pasa a clases remotas de EMERGENCIA

De acuerdo con plataformas de monitoreo de apagones, alrededor de 700.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico este domingo, con estados como Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana entre los más afectados. Muchas de estas regiones no están acostumbradas a tormentas invernales severas, por lo que estar preparado es clave.

Si tu luz se fue o podría irse, esto es lo que debes hacer.

Estados Unidos

Autoridades piden extremar precauciones ante cortes de luz y frío extremo.

Cómo prepararte ante un corte de luz

Tener un kit básico de emergencia puede marcar la diferencia durante un apagón prolongado. Estas son las recomendaciones esenciales:

  • Agua potable: al menos un galón por persona y por día, para varios días
  • Enfriadores y hielo para conservar alimentos
  • Termómetro digital para controlar la temperatura de la comida
  • Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)
  • Radio a pilas o de manivela
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Medicamentos y artículos médicos para una semana
  • Teléfono móvil con baterías externas cargadas
  • Copias de documentos importantes y dinero en efectivo
  • Vehículo con el tanque de gasolina lleno

Qué hacer durante un apagón

  • Durante un corte de electricidad, los alimentos y la seguridad del hogar son prioridad.

Manejo seguro de alimentos

  • Si el apagón dura menos de 2 horas, los alimentos refrigerados suelen ser seguros
  • Más de 4 horas sin luz: desecha comida perecedera del refrigerador
  • Congelador lleno: alimentos seguros hasta 48 horas
  • Congelador medio lleno: hasta 24 horas

Recomendaciones clave

  • Mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador
  • Consume primero los alimentos más perecederos
  • Desconecta aparatos eléctricos innecesarios
  • Deja una luz encendida para saber cuándo vuelve la electricidad
  • Evita salir de casa si no es urgente: el hielo y la falta de semáforos son peligrosos
  • Si usas generador, nunca lo hagas dentro de la vivienda ni cerca de ventanas

Cómo mantenerte caliente sin electricidad

  • El frío extremo puede ser tan peligroso como el apagón mismo.
  • Permanece en una sola habitación para conservar el calor
  • Usa varias capas de ropa, mantas, gorros y guantes
  • Prioriza materiales como lana o polar
  • Mantén puertas y ventanas cerradas
  • Sella corrientes de aire con toallas o trapos
  • Nunca uses hornos, estufas o parrillas para calentar la casa

Qué hacer cuando regresa la luz

  • Cuando el servicio eléctrico se restablece, actúa con cuidado:
  • No te acerques a cables caídos; repórtalos a las autoridades
  • No pruebes alimentos dudosos: si estuvieron a más de 4 °C por horas, deséchalos
  • Si los alimentos congelados aún tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse
  • Conecta los electrodomésticos de forma gradual para evitar sobrecargas

Mantente alerta

Las autoridades advierten que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es clave seguir información oficial y prepararse ante posibles apagones prolongados. En tormentas como Fern, anticiparse y actuar con calma puede salvar vidas.

