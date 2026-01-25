¡APAGÓN MASIVO en Estados Unidos! La tormenta invernal deja a miles sin luz: qué hacer ahora mismo

La tormenta invernal Fern continúa causando estragos en gran parte de Estados Unidos y ya dejó a cientos de miles de hogares sin electricidad. El impacto se extiende desde el sur hasta el noreste, con nieve, lluvia helada y temperaturas extremas que complican la vida diaria y elevan los riesgos.

De acuerdo con plataformas de monitoreo de apagones, alrededor de 700.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico este domingo, con estados como Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana entre los más afectados. Muchas de estas regiones no están acostumbradas a tormentas invernales severas, por lo que estar preparado es clave.

Si tu luz se fue o podría irse, esto es lo que debes hacer.

Autoridades piden extremar precauciones ante cortes de luz y frío extremo.

Cómo prepararte ante un corte de luz

Tener un kit básico de emergencia puede marcar la diferencia durante un apagón prolongado. Estas son las recomendaciones esenciales:

Agua potable: al menos un galón por persona y por día, para varios días

Enfriadores y hielo para conservar alimentos

Termómetro digital para controlar la temperatura de la comida

Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)

Radio a pilas o de manivela

Botiquín de primeros auxilios

Medicamentos y artículos médicos para una semana

Teléfono móvil con baterías externas cargadas

Copias de documentos importantes y dinero en efectivo

Vehículo con el tanque de gasolina lleno

Qué hacer durante un apagón

Durante un corte de electricidad, los alimentos y la seguridad del hogar son prioridad.

Manejo seguro de alimentos

Si el apagón dura menos de 2 horas, los alimentos refrigerados suelen ser seguros

Más de 4 horas sin luz: desecha comida perecedera del refrigerador

Congelador lleno: alimentos seguros hasta 48 horas

Congelador medio lleno: hasta 24 horas

Recomendaciones clave

Mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador

Consume primero los alimentos más perecederos

Desconecta aparatos eléctricos innecesarios

Deja una luz encendida para saber cuándo vuelve la electricidad

Evita salir de casa si no es urgente: el hielo y la falta de semáforos son peligrosos

Si usas generador, nunca lo hagas dentro de la vivienda ni cerca de ventanas

Cómo mantenerte caliente sin electricidad

El frío extremo puede ser tan peligroso como el apagón mismo.

Permanece en una sola habitación para conservar el calor

Usa varias capas de ropa, mantas, gorros y guantes

Prioriza materiales como lana o polar

Mantén puertas y ventanas cerradas

Sella corrientes de aire con toallas o trapos

Nunca uses hornos, estufas o parrillas para calentar la casa

Qué hacer cuando regresa la luz

Cuando el servicio eléctrico se restablece, actúa con cuidado:

No te acerques a cables caídos; repórtalos a las autoridades

No pruebes alimentos dudosos: si estuvieron a más de 4 °C por horas, deséchalos

Si los alimentos congelados aún tienen cristales de hielo, pueden volver a congelarse

Conecta los electrodomésticos de forma gradual para evitar sobrecargas

Mantente alerta

Las autoridades advierten que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es clave seguir información oficial y prepararse ante posibles apagones prolongados. En tormentas como Fern, anticiparse y actuar con calma puede salvar vidas.