ALERTA con la tormenta invernal 'Fern' en EE. UU.: supermercados lucen vacíos y vuelos han sido cancelados ante la catástrofe

Un fenómeno meteorológico, considerado como potencialmente histórico en EE. UU., pone en riesgo a 230 millones de personas. AQUÍ todo lo que debes saber.

Tormenta invernal 'Fern' en EE. UU.: supermercados lucen vacíos y vuelos son cancelados.
¡Mucha atención! Recientemente, varios supermercados en Washington, así como en las diversas ciudades de Estados Unidos, se encontraron vacías debido a la llegada de la tormenta invernal 'Fern', calificada como "potencialmente catastrófica" por el Servicio Meteorológico Nacional. A continuación, todo lo que debes saber de este fenómeno y a quiénes perjudica.

Tormenta invernal 'Fern' en EE. UU.: supermercados lucen vacíos y vuelos son cancelados

Cabe precisar que, ante esta situación, los consumidores se adelantaron y se apresuraron a obtener los víveres no perecederos para enfrentar los días difíciles que se avecinan. Con respecto, a las condiciones climáticas, las autoridades locales y voluntarios esparcieron sal en las aceras para prevenir accidentes por heladas.

EE. UU.

Tormenta invernal 'Fern' en EE. UU.: supermercados lucen vacíos y vuelos son cancelados.

Asimismo, medios internacionales, tales como 'El Tiempo', informaron que colegios y universidades confirmaron la suspensión de clases, mientras que aerolíneas como Delta, United, American y Southwest cancelaron alrededor de cuatro mil vuelos programados para el fin de semana.

En tanto, las proyecciones meteorológicas, las cuales afectan a aproximadamente 230 millones de personas, señalan sobre una combinación peligrosa de intensas nevadas, temperaturas extremadamente bajas y hielo, lo que podría extenderse por varios días. Esta complicada situación pone en riesgo la red eléctrica del país y podría dejar a millones de estadounidenses confinados en sus hogares.

¿Hasta dónde podría extenderse la nevada y las temperaturas bajas?

La nevada empezó a precipitarse desde este 23 de enero en las laderas meridionales de las Montañas Rocosas. Según los pronósticos meteorológicos, se anunció la tormenta se desplazó desde la madrugada de hoy, sábado, hacia Texas y la región sur de las Grandes Llanuras, en el centro del país americano.

Se prevé que la mancha azul oscuro se expandirá por el mapa, atravesando el valle de Ohio y el Medio Oeste. Luego, se elevará hacia las Carolinas y Virginia, llegando a la capital de Estados Unidos en la madrugada del domingo, y continuará su trayecto hacia Nueva York y Boston, en la costa Atlántica.

