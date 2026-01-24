¡Atención! Las universidades públicas de Florida, en Estados Unidos podrían enfrentar restricciones en la contratación de trabajadores extranjeros con visas H-1B, según una nueva política que la Junta de Gobernadores del estado evaluará en su próxima reunión.

Cabe precisar que esta medida tiene como finalidad priorizar el empleo de ciudadanos estadounidenses, lo cual ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones en la diversidad y la calidad del talento en las instituciones educativas. La decisión, de ser aprobada, podría afectar la capacidad de estas universidades para atraer a profesionales altamente calificados de otras naciones. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: este estado NO contratará a extranjeros con visa H-1B en las universidades

Recientemente, el Comité de Nominaciones y Gobernanza de la junta, en EE. UU., confirmó que evaluará la inclusión de una nueva política que prohibiría a las universidades utilizar el programa H-1B para la contratación de nuevos empleados hasta el 5 de enero de 2027.

EE. UU.: este estado NO contratará a extranjeros con visa H-1B en las universidades.

En caso de que el comité y la Junta de Gobernadores aprueben esta medida, se abrirá un período de 14 días para recibir comentarios del público. La propuesta, que fue difundida por el medio 'Politico', se da luego de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitida en octubre, en donde se instruyó a las universidades públicas del estado a suspender el uso de estas visas H-1B.

Vale mencionar que 14 de los 17 miembros de la Junta de Gobernadores son designados por el gobernador de este estado y requieren la confirmación del Senado estatal. DeSantis ha expresado su preocupación por la llegada de profesores provenientes de países como China y de la "supuesta Palestina", argumentando que es necesario priorizar el acceso a oportunidades laborales para sus ciudadanos.

¿Cuál era la situación que se vivió en Florida en el 2025?

En este contexto, es importante saber que, en el año fiscal pasado, USCIS reportó la aprobación de 253 visas H-1B para la Universidad de Florida, 146 para la Universidad de Miami, alrededor de 110 para la Universidad Estatal de Florida y la Universidad del Sur de Florida, y 47 para la Universidad de Florida Central, además de un número menor en otras instituciones públicas.

Estas universidades emplean este programa para reclutar a docentes, médicos e investigadores, justificando su uso como esencial para cubrir las demandas en sectores como la atención médica, la ingeniería y otras disciplinas en el estado.