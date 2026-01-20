¡Mucha atención! Este 2026 ha traído consigo un incremento en el salario mínimo por hora en diversos puestos laborales, beneficiando a trabajadores en múltiples estados de EE. UU.

En un contexto donde el mercado laboral se encuentra en constante cambio, muchas empresas han decidido elevar sus escalas salariales con la finalidad de conseguir talento en sectores cruciales como salud, tecnología y finanzas. Esta situación ha generado que ciertas ocupaciones resaltan aún más por sus ingresos. ¿Cuáles son los mejores trabajos remuneados?

EE. UU.: los 10 trabajos con mejores sueldos para el 2026 y este es su salario anual

A continuación, te revelamos los 10 trabajos con buenos sueldos este 2026 y cuál es el salario anual de cada uno. La lista fue expuesta por Indeed, la plataforma de búsqueda de empleo, que evidenció que la mayoría de los puestos en Estados Unidos se concentra en el área de la salud.

"La instantánea basada en datos compara las vacantes actuales con las tendencias de crecimiento de tres años para identificar el 'punto óptimo' del mercado: carreras que no solo son estables para hoy, sino que están posicionadas para la movilidad y la seguridad a largo plazo en el futuro", se expresa. AQUÍ los 10 puestos de trabajo con mejores sueldos para el 2026:

El terapeuta ocupacional: se dedica a ayudar a pacientes de todas las edades a recuperar o mantener sus habilidades para realizar actividades diarias. Recibe un salario promedio de US$105,000 al año y un crecimiento salarial del 6%.

y un crecimiento salarial del 6%. El consejero profesional autorizado , especializado en salud mental, recibe un ingreso promedio de US $107,000 anuales , aunque ha experimentado una disminución del 17% en las ofertas de empleo.

, especializado en salud mental, recibe un ingreso promedio de US , aunque ha experimentado una disminución del 17% en las ofertas de empleo. El patólogo del lenguaje del habla , con un salario promedio de US$110,000 , se enfoca en tratar trastornos de comunicación.

, con un salario promedio de , se enfoca en tratar trastornos de comunicación. El fisioterapeuta, recibe un salario alrededor de US$111,000 y se especializa en la rehabilitación del movimiento.

y se especializa en la rehabilitación del movimiento. El radioterapeuta, con un ingreso de US$115,000 , aplica tratamientos de radiación, mostrando un crecimiento salarial del 26%.

, aplica tratamientos de radiación, mostrando un crecimiento salarial del 26%. El científico de datos, que combina estadística y programación, cuenta con un salario promedio de US$115,000 , aunque ha visto una caída del 3% en su crecimiento.

, aunque ha visto una caída del 3% en su crecimiento. El trabajador social clínico con licencia, que ofrece terapia y diagnóstico, tiene un salario de US$120,000 , pero enfrenta una disminución del 32% en las ofertas laborales.

, pero enfrenta una disminución del 32% en las ofertas laborales. El técnico cardiaco, con un ingreso promedio de US$137,907 .

. La enfermera practicante, gana alrededor de US$143,000 .

. El conductor de camión propietario/operador, que gestiona su propio negocio, también obtiene un salario de US$143,000 , aunque ha visto una reducción del 5% en su crecimiento.

La importancia de contar con trabajo en EE. UU.

Es muy necesario contar con un trabajo formal en el país americano, pues te permite llevar a cabo la estabilidad financiera, legal y personal, brindando acceso a un número de seguro social, protección laboral y salarios competitivos.

Cabe mencionar que el tener un empleo legal facilita la obtención de licencias de conducir, buen historial crediticio, miles de beneficios de salud y una gran calidad de vida, además de ser una gran opción y vía para poder lograrse la regularización migratoria.