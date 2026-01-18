¿Aumentó el SALARIO MÍNIMO en California? Estos son los nuevos montos APROBADOS para 2026

Si vives en California hay buenas noticias para ti, porque desde el 1 de enero de 2026 los salarios mínimos en el estado de la costa oeste de los Estados Unidos ha aumentado, lo cual beneficiará a trabajadores de diversos sectores de la producción.

¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en California?

Esta medida convierte a California en uno de los estados con los salarios mínimos más altos en todo el país, pero esto tiene su antecedente en una ley dada en 2016, según la cual cada año el sueldo base aumentará, todo ello con la finalidad de mantener intacto lo más que se pueda el poder adquisitivo de los californianos, sobre todo ante el aumento del costo de vida y la inflación cuyos estragos aún se viven.

La norma afecta por igual al sector público y privado, aunque con excepciones para grupos etarios como los aprendices menores de 18 años, así como trabajadores con alguna discapacidad o empleados en organizaciones exentas.

Pero, ¿Cuál es el salario mínimo en California para 2026? sería superior a los US$700 dólares, cálculo que sustenta en el doble salario mínimo estatal para una jornada laboral completa de 40 horas semanales.

En ese sentido, el Departamento de Finanzas de California detalla de que desde el 1 de enero de 2026 el monto que todo empleador está obligado a pagar es de US$16,90 dólares por hora (en 2025 era de US$16,50 la hora). A tener en cuenta que el último aumento salarial base tuvo lugar el pasado 21 de enero de 2025, como recordó el Departamento de Relaciones Industriales (DIR).

En la actualidad, California es uno de los estados con mayor sueldo mínimo en los Estados Unidos.

¿Cuáles son las excepciones del aumento del salario mínimo en California?

Sin embargo, excepciones como la que aplica a los trabajadores de restaurantes de comida rápida, cuyo salario mínimo actual es de US$20 dólares la hora que se aprobó el 1 de abril de 2024, el mismo que se ampara en la ley AB 1228, firmada por el gobernador Gavin Newsom.

Por otro lado, los empleados de centro de salud reciben US$23 dólares, aumento que fue aprobado desde el pasado 16 de octubre de 2024.

Ahora bien, en áreas como las de San Francisco o Los Ángeles presentan salarios mínimos superiores porque el costo de vida es superior donde, de acuerdo a lo expresado por el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos, el costo de vida supera el 12,6% de la media nacional.

De acuerdo a las estimaciones del buscador de empleos ZipRecruiter, el promedio asciende a US$30 dólares, en tanto que los trabajadores de la comunidad latina es de US$18 dólares; por otro lado, el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD), en 2023 reveló que los empleados hispanos ganan sueldos más bajos que la media.