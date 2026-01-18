Minnesota en ALERTA por posible despliegue: el Pentágono pone a 1.500 soldados en preparación ante PROTESTAS contra ICE

El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, en medio de protestas crecientes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Funcionarios aclararon que estar en alerta no significa que el despliegue sea inminente ni esté garantizado.

Dos batallones de la 11.ª División Aerotransportada, con base en Alaska, recibieron la orden de "prepararse para desplegar". Aunque no se han definido tareas específicas, estas podrían incluir control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden, como ocurrió en despliegues anteriores en otras ciudades del país.

Guardia Nacional de Minnesota, lista para actuar

Las autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional de Minnesota, que por ahora no se encuentra desplegada en las calles, pero está preparada para intervenir si la situación lo requiere. Su rol sería brindar apoyo logístico, control de tráfico y protección de infraestructura, además de respaldar el derecho a la protesta pacífica.

El gobernador Tim Walz agradeció a las fuerzas del orden locales por mantener la seguridad pública y pidió a quienes planean manifestarse que lo hagan de forma pacífica y segura, mientras continúan las movilizaciones en Minneapolis y otras zonas del estado.

Protestas contra ICE se intensifican en Minneapolis

Las protestas se han intensificado tras la muerte de Renee Good, una madre de tres hijos que fue baleada por un agente de ICE a comienzos de mes. El hecho provocó manifestaciones en todo el país y una fuerte indignación contra la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump, que ha incrementado la presencia de agentes federales en varias ciudades.

En Minneapolis, las protestas se han desarrollado incluso con temperaturas bajo cero, con bloqueos de calles, enfrentamientos verbales y operativos de seguridad reforzados cerca de edificios federales y del Ayuntamiento.