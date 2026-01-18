¡TRAICIÓN de ICE en Minnesota! Agentes van a comer a restaurante mexicano, pero terminan arrestando a dueño y empleados

Minnesota y todos sus rincones se han vuelto el epicentro más caliente del mega operativo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos viene realizando en este estado y, recientemente, la población ha llevado su indignación a un nuevo nivel al conocerse que un grupo de agentes ingresaron a un restaurante mexicano para comer, pero todo acabó arrestos contras dueños y trabajadores del establecimiento.

Agentes de ICE arrestan dueños y empleados de restaurante mexicano en Willmar, Minnesota

El indignante hecho tuvo lugar en El Tapatío, restaurante mexicano ubicado en Willmar, Minnesota, el cual tuvo que cerrar de manera forzosa en la madrugada del viernes 16 de enero de 2026 luego que agentes de ICE fueran a comer.

Todo parecía normal, los federales comieron, pagaron la cuenta y se retiraron; sin embargo, regresaron más tarde no para comer, sino para detener a los dueños del negocio, pero también a un lavaplatos.

Luego de conocerse la noticia sobre el arresto, un hombre de 20 años que se identificó como hijo de uno de los dueño aseguró que abriría El Tapatío el sábado 17 con él al mando de las operaciones del local.

Cleveland19.com tomó el testimonio de Brentt Fees, quien pasó por el restaurante afectado como muestra de apoyo: "Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, y aparentemente, no es así porque ahora están cerrados".

Pero, no solo eso, pues Fees aseguró que trabaja en un licorería local, la cual ha perdido alrededor de 75 por ciento de su negocio desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó su mega operativo anti inmigrantes en Minnesota, mientras que en su comunidad que cuenta con poco más de 21 mil habitantes ha provocado el cierre de varios restaurantes.

El medio de comunicación arriba mencionado habló con Abdullahi Mohamed, residente de la zona, comentó: "Hay familias que temen por sus vidas. La gente se niega a salir de casa".

Por su parte, Doug Reese, alcalde de Willmar, hizo un llamado a los residentes a mantener la calma y procurar mantener la comunidad tanto unida como segura.

La versión del DHS tras redadas en restaurante mexicano en Willmar, Minnesota

Cleveland19.com se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener su versión sobre esta intervención, a lo que dijeron: "El 14 de enero, agentes del ICDE vigilaron a un objetivo, un inmigrante indocumentado de México. Los agentes observaron que su vehículo estaba afuera de un negocio local y lo identificaron como objetivo dentro del negocio".

Y prosiguen: "Tras la identificación, los agentes detuvieron el vehículo más tarde ese mismo día y detuvieron al objetivo y a otros dos indocumentados que se encontraban en el auto, incluyendo uno que tenía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración".