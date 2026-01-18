¡INSÓLITO! Seis niños fueron alcanzados por gas lacrimógeno en medio de PROTESTAS en Minneapolis

Una familia que regresaba a casa después del partido de baloncesto de uno de sus hijos quedó atrapada en medio de protestas en Minneapolis y un operativo de agentes federales, lo que terminó con seis niños afectados por gas lacrimógeno, incluido un bebé de seis meses que dejó de respirar por momentos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando la familia circulaba por una zona donde se desarrollaban manifestaciones relacionadas con recientes acciones de ICE. Según relataron, no tenían conocimiento previo de la protesta ni de los disturbios que se estaban produciendo en el lugar.

Atrapados entre manifestantes y agentes federales

Destiny Jackson, de 26 años, relató que el tránsito se detuvo por la presencia de manifestantes y vehículos estacionados, y en cuestión de segundos su automóvil quedó rodeado por agentes federales y personas que protestaban, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Según su testimonio, escuchó a un agente gritarles que abandonaran el lugar mientras su esposo intentaba maniobrar el vehículo sin poner en riesgo a quienes estaban alrededor.

6 niños afectados con gas lacrimógeno en protestas de Minneapolis.

Poco después comenzaron a lanzarse granadas aturdidoras y una lata de gas lacrimógeno cayó y rodó debajo del auto familiar. La explosión activó las bolsas de aire y el gas empezó a llenar rápidamente el vehículo, mientras las puertas se bloquearon automáticamente, dejando a la familia atrapada en el interior, rodeada de humo y sin visibilidad.

El rescate y la emergencia del bebé

Con dificultad para respirar, Jackson logró abrir algunas puertas a tientas mientras transeúntes se acercaban para ayudar a sacar a los niños. Uno a uno fueron evacuados del automóvil, en medio de gritos, confusión y el avance del gas lacrimógeno.

El bebé de seis meses fue el último en salir, ya que la silla de seguridad quedó atascada. Ya dentro de una vivienda cercana, la madre notó que no respiraba y comenzó a practicar respiración boca a boca hasta que el niño reaccionó. Otros de los menores, algunos con asma severa, presentaron dificultades respiratorias y ardor en los ojos.

La familia fue trasladada al hospital, donde las autoridades confirmaron que el bebé se encontraba estable, aunque en estado delicado. Días después, los niños continúan con síntomas leves, mientras la madre asegura que el episodio agravó su trastorno de pánico, en un contexto de creciente tensión en Minneapolis por el uso de medidas de control de multitudes.