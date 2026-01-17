¡TERROR en Minneapolis! ICE arresta a tres venezolanos ilegales que quisieron emboscar y "asesinar" a federales

Las malas noticias no dejan de llegar desde Minneapolis, Minnesota, una vez más relacionada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en esta ocasión tras protagonizar un violento episodio donde, de acuerdo a la versión oficial, tres inmigrantes venezolanos ilegales intentaron asesinar a agentes de la agencia migratoria. Los presuntos atacantes están bajo custodia y uno de ellos con herida de bala.

Arrestan a 3 venezolanos ilegales que atacaron mortalmente a agente de ICE en Minneapolis

Minneapolis, Minnesota, para muchos en los Estados Unidos se ha vuelto lo más parecido al infierno en la Tierra, ya que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han caracterizado por el uso desmedido de la violencia, llevando a un grueso de la población a salir a las calles a protestar contra la agencia de inmigración, pero también, y en no pocos casos, a enfrentarse a los agentes sabiendo que serán arrestados, o peor aún heridos de bala.

De acuerdo a Fox News, un agente de ICE "luchaba por su vida" que habría sido emboscado por una pala de nieve y un palo de escoba por los tres venezolanos, el mismo que condujo a una persecución a pie y luego desembocó en una lucha muy violenta que acabó con disparos y dos heridos de consideración.

Los federales revelan que todo esto se gestó el pasado miércoles 14 de enero de 2026 en horas de la noche. Los oficiales de ICE buscaban en una parada de tráfico a un venezolano ilegal que fue puesto en libertad cuando Joe Biden era presidente. De acuerdo a la versión oficial, el sujeto intentó evadir el arresto, lo que terminó con tres personas de dicha nacionalidad en custodia federal.

Al día siguiente, el jueves 15 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer la identidad de los tres ilegales, que responden a los nombres de: Julio César Sosa-Celis. Alfredo Alejandro Ajorna y Gabriel Alejandro Hernández-Ledezma.

¿Qué sucedió en Minneapolis el 14 de enero entre un agente de ICE y tres venezolanos ilegales?

El DHS argumentó que Sosa-Celis huyó con su vehículo de la escena, solo para al poco tiempo estrellarse contra un auto estacionado, tras lo cual descendió y continuó su fuga a pie. Cuando el oficial lo cogió, el venezolano no solo mostró resistencia, también agredió al agente. En dicho momento salieron de un departamento cercano dos sujetos que golpearon al de ICE con una pala de nieve y un palo de escoba.

De acuerdo a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional, es en ese momento cuando Sosa-Celis consiguió liberarse y, aparentemente, también habría golpeado al oficial de la agencia de inmigración, a lo que este, herido y viendo su vida en peligro, sacó su arma de fuego reglamentaria y disparó en la pierna al sujeto.

Tras la reacción del oficial, los tres sujetos se ocultan en el departamento, luego de lo cual ICE arrestó no solo a Sosa-Celis, sino también a Ajorna y a Hernández-Ledezma. Posteriormente, el agente herido como el venezolano baleado fueron hospitalizados para recibir el debido tratamiento médico.

En cuanto al estatus y condición de Julio César Sosa-Celis en los Estados Unidos, el DHS ha confirmado que el venezolano es un "extranjero ilegal criminal de Venezuela" (Fox News) que cuenta con varias condenas previas y que, pese a ello, fue puesto en libertad antes que ICE presentara una orden de detención.

En el caso de Alfredo Alejandro Ajorna y Gabriel Alejandro Hernández-Ledezma, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ingresaron ilegalmente en los Estados Unidos, no cumpliendo con los procedimientos de inmigración con sus casos en proceso de revisión mientras están en custodia federal.

Kristi Noem, secretaria del DHS, afirma que venezolanos ilegales quisieron "asesinar" a agente de ICE

Al conocerse los hecho, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo lo siguiente: "Lo que presenciamos en Minneapolis fue un intento de asesinato contra agentes federales. Nuestro agente fue emboscado y atacado por tres individuos que lo golpearon con palas de nieve y mangos de escoba. Temiendo por su vida, el agente disparó para defenderse".

Pero, Noem no se quedó con esas palabras, también disparó contra los líderes locales en Minneapolis, sobre todo contra el alcalde Jacob Frey, pero también contra Tim Walz, gobernador de Minnesota, a quienes acusó de estar muy concentrados en fomentar la resistencia ciudadana contra los agentes federales lo que, a su criterio "pone en peligro a la población de Minnesota".