BUENA NOTICIA para clientes de Costco en San José: juez autoriza avance de la nueva megatienda en Westgate West

Los clientes de Costco en San José recibieron una buena noticia luego de que un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara rechazara una demanda que buscaba frenar la construcción de una nueva tienda en el centro comercial Westgate West.

El fallo despeja el camino para que el proyecto, aprobado por el Ayuntamiento en octubre de 2024, continúe avanzando pese a la oposición de un grupo de residentes del área.

Fallo judicial permite seguir adelante

La demanda fue presentada por el grupo Ciudadanos del Valle Oeste por un Desarrollo Responsable, que alegó violaciones a normas de zonificación y deficiencias en el proceso de revisión ambiental del proyecto de Costco en Prospect Road.

Un juez permitió que el proyecto del nuevo Costco en West San José avance.

No obstante, el juez Charles Adams concluyó en un fallo de 28 páginas que la ciudad actuó conforme a la ley y que el informe de impacto ambiental reflejó un esfuerzo adecuado para evaluar los posibles efectos del desarrollo.

Beneficios económicos y próximos pasos

Funcionarios de la ciudad destacaron que el nuevo Costco en San José ayudará a revitalizar un centro comercial deteriorado, generará entre 250 y 300 empleos y aportará alrededor de $2 millones anuales en impuestos.

Costco aún debe completar el proceso de permisos de construcción. Una vez iniciadas las obras, se estima que el proyecto tomará 21 meses, e incluirá mejoras de seguridad vial por $2.5 millones, además del primer estacionamiento en azotea de la cadena en Estados Unidos.