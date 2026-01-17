INDIGNACIÓN en Walmart de Minneapolis: ACUSAN a mujer de robar más de $1,700 en Little Falls y podría enfrentar cinco años de PRISIÓN

La presunta comisión de un robo en Walmart días antes de Navidad ha generado indignación entre clientes y autoridades, luego de que una mujer de Minneapolis fuera acusada de llevarse mercancía valuada en más de $1,700 sin pagar.

Se trata de Jennie Earlean Johnson, de 36 años, quien fue acusada formalmente de delito grave de robo tras un incidente ocurrido el 23 de diciembre de 2025 en una tienda Walmart ubicada en Little Falls, Minnesota.

El robo que quedó registrado en video

Según documentos judiciales, un agente del Departamento de Policía de Little Falls acudió a la tienda luego de recibir un reporte de robo en Walmart. El personal de prevención de pérdidas informó que una mujer desconocida salió del establecimiento empujando un carrito lleno de artículos sin realizar ningún pago, con un valor total de $1,742.89.

Mujer es acusada de robo en Walmart de Little Falls.

Las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa mientras cargaba la mercancía en un vehículo estacionado y se retiraba del lugar. La matrícula del automóvil permitió rastrear el vehículo hasta una empresa de alquiler en Minneapolis, que confirmó que había sido rentado por Johnson días antes del incidente.

Arresto y segundo intento de robo

El contrato de alquiler incluía una fotografía de la licencia de conducir de Johnson, la cual fue comparada con las imágenes del sistema de vigilancia del Walmart de Little Falls. De acuerdo con el agente, las imágenes coincidían, lo que llevó a emitir una orden de arresto por robo.

Johnson fue arrestada el 27 de diciembre de 2025 en el condado de Cottonwood y trasladada posteriormente al condado de Morrison, donde fue ingresada a la cárcel. Además, la investigación reveló que la mujer apareció nuevamente en videos de vigilancia el 24 de diciembre, cuando intentó sustraer mercancía adicional valorada en $2,298.81, la cual fue recuperada por empleados en el estacionamiento.