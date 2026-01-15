0
INAUGURAN nuevo Walmart en California: OPORTUNIDAD LABORAL y servicios mejorados para los clientes

Walmart abre su primer Supercenter en Eastvale, California, con 300 empleos y servicios mejorados para clientes, incluyendo farmacia y compras rápidas.

Gabriela Zevallos
Walmart abrió oficialmente su primer Supercenter en Eastvale, California.
Walmart abrió oficialmente su primer Supercenter en Eastvale, California. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Walmart abrió oficialmente su primer Supercenter en Eastvale, ubicado en 14100 Limonite Ave., con una ceremonia de inauguración a las 7:30 a.m. y apertura al público a las 8 a.m. Esta nueva tienda busca convertirse en un destino confiable de compras para las familias de Eastvale y del Inland Empire, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios esenciales.

Creación de empleos y oportunidades de desarrollo

El nuevo Supercenter generó aproximadamente 300 empleos con salarios competitivos, beneficios integrales y oportunidades de crecimiento profesional. Los asociados tienen acceso a programas de capacitación y educación, incluido Live Better U, que ofrece certificados de habilidades y títulos universitarios financiados por Walmart.

Walmart

Walmart abrió oficialmente su primer Supercenter en Eastvale, California.

"A medida que Eastvale continúa creciendo, nos enorgullece crecer con él, apoyando a las familias locales, creando empleos y sirviendo como un destino minorista confiable para los próximos años", dijo Jesse Gonzales, gerente de la tienda. "La ubicación céntrica nos permite atender a residentes y viajeros del Inland Empire, ofreciendo empleos, entregas más rápidas y mayor acceso a productos que las familias necesitan a diario".

Servicios mejorados para los clientes

La tienda ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo:

  • Farmacia moderna con recetas a bajo costo a través del Programa de Recetas de $4, vacunas económicas, sala de servicios clínicos y Centro de la Vista.
  • Gasolinera para mayor comodidad.
  • Opciones de compra flexibles, como entrega en una hora y recogida en tienda.
  • Diseño de tienda moderno, más abierto y fácil de explorar.
  • Tecnología de próxima generación, con puntos de contacto interactivos, códigos QR y etiquetas digitales que agilizan la experiencia de compra.

Compromiso con la comunidad

Durante la inauguración, Walmart reconoció a organizaciones locales del Inland Empire mediante subvenciones para programas de seguridad, salud, juventud y familia. El Eastvale Walmart Supercenter, parte del concepto de Tienda del Futuro, refleja el compromiso de la empresa de apoyar a la comunidad, generar empleo y ofrecer servicios mejorados para los residentes.

