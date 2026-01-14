- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
LA MEJOR NOTICIA para clientes de Walmart: llega la compra asistida por IA gracias a Google
Walmart se alía con Google para integrar Gemini y ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más rápida, personalizada y conversacional.
Walmart anunció una alianza estratégica con Google que marcará un antes y un después en la forma en que millones de personas realizan sus compras. Gracias a la integración de Gemini, el asistente de inteligencia artificial, los clientes podrán descubrir y comprar productos mediante conversaciones naturales y personalizadas.
PUEDES VER: ¡CUIDADO con el pasaporte! Este ERROR en tu nombre BLOQUEA la renovación automática en Estados Unidos
El anuncio fue realizado durante el Big Show de la National Retail Federation (NRF) en Nueva York por John Furner, próximo CEO de Walmart, y Sundar Pichai, CEO de Google. La nueva experiencia debutará en Estados Unidos y se extenderá posteriormente a otros mercados internacionales.
Cómo funcionará la compra asistida por IA en Walmart
La incorporación de IA conversacional permitirá a los clientes interactuar con Walmart de forma más intuitiva, realizando consultas, recibiendo recomendaciones y completando compras sin fricciones. El objetivo es ahorrar tiempo y facilitar decisiones de compra adaptadas a cada necesidad.
Walmart se alía con Google para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más rápida.
Esta iniciativa se suma a otros avances de Walmart en inteligencia artificial, como su asistente propio Sparky, integrado en la aplicación móvil. Además, la compañía ya había dado un paso clave con su acuerdo con OpenAI, que permite realizar compras directas a través de entornos conversacionales como ChatGPT.
Qué significa esta alianza para los clientes
Para los consumidores, la alianza entre Walmart y Google supone una experiencia de compra más rápida, personalizada y eficiente. La IA permitirá conectar con los clientes desde etapas más tempranas del proceso de compra, ofreciendo inspiración y soluciones antes incluso de que el usuario tenga claro qué producto necesita.
No obstante, el avance de la inteligencia artificial también transforma el funcionamiento interno de la compañía. Directivos de Walmart han reconocido que esta tecnología impactará en los roles laborales, aunque destacan que su implementación busca mejorar la experiencia del cliente y la productividad a gran escala.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90