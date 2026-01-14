LA MEJOR NOTICIA para clientes de Walmart: llega la compra asistida por IA gracias a Google

Walmart anunció una alianza estratégica con Google que marcará un antes y un después en la forma en que millones de personas realizan sus compras. Gracias a la integración de Gemini, el asistente de inteligencia artificial, los clientes podrán descubrir y comprar productos mediante conversaciones naturales y personalizadas.

El anuncio fue realizado durante el Big Show de la National Retail Federation (NRF) en Nueva York por John Furner, próximo CEO de Walmart, y Sundar Pichai, CEO de Google. La nueva experiencia debutará en Estados Unidos y se extenderá posteriormente a otros mercados internacionales.

Cómo funcionará la compra asistida por IA en Walmart

La incorporación de IA conversacional permitirá a los clientes interactuar con Walmart de forma más intuitiva, realizando consultas, recibiendo recomendaciones y completando compras sin fricciones. El objetivo es ahorrar tiempo y facilitar decisiones de compra adaptadas a cada necesidad.

Walmart se alía con Google para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más rápida.

Esta iniciativa se suma a otros avances de Walmart en inteligencia artificial, como su asistente propio Sparky, integrado en la aplicación móvil. Además, la compañía ya había dado un paso clave con su acuerdo con OpenAI, que permite realizar compras directas a través de entornos conversacionales como ChatGPT.

Qué significa esta alianza para los clientes

Para los consumidores, la alianza entre Walmart y Google supone una experiencia de compra más rápida, personalizada y eficiente. La IA permitirá conectar con los clientes desde etapas más tempranas del proceso de compra, ofreciendo inspiración y soluciones antes incluso de que el usuario tenga claro qué producto necesita.

No obstante, el avance de la inteligencia artificial también transforma el funcionamiento interno de la compañía. Directivos de Walmart han reconocido que esta tecnología impactará en los roles laborales, aunque destacan que su implementación busca mejorar la experiencia del cliente y la productividad a gran escala.