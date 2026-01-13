- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA para extranjeros en EE. UU.: Inmigración refuerza redadas en este estado y el Defensor Público lanza advertencia
El Defensor Público de Nueva York, Jumaane Williams, sorprendió al enviar un fuerte mensaje de advertencia para todos los inmigrantes neoyorquinos.
¡Mucha atención, inmigrantes! Recientemente, el Defensor Público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, compartió una inesperada advertencia a los neoyorquinos, asegurando que "Inmigración viene para la Gran Manzana". Vale precisar que sus declaraciones se dieron luego que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, rechazara la realización de aquellas operaciones.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Inmigración refuerza redadas en este estado y Defensor Público lanza advertencia
A través de la prensa internacionales se conoció lo expuesto por Jumaane Williams, quien dejó en claro que se vienen nuevos sucesos y redadas en Nueva York, esto pese a la nula aclaración de las autoridades. Con ello, advirtió a muchos a tomar en cuenta la próxima visita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la zona.
Inmigración refuerza redadas en este estado de EE. UU. y Defensor Público lanza advertencia.
Es importante saber que el Defensor del Pueblo, es un funcionario electo que desempeña un papel importante como vigilante de los derechos ciudadanos en Nueva York. Su responsabilidad es representar a los neoyorquinos, asegurando que las agencias gubernamentales cumplan con sus obligaciones y ocupa un rol necesario en el control político.
Como se recuerda, en este contexto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se pronunció desde el Bajo Manhattan y evitó confirmar el despliegue de un gran número de agentes del ICE en la ciudad. Sin embargo, ella aseguró que el gobierno utilizará todos los recursos disponibles para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Según los reportes, en los últimos meses, las autoridades de inmigración han arrestado a 54 individuos en el marco de una ofensiva contra la pandilla dominico-estadounidense "Los Trinitarios", esto luego de incidente en el que un agente ICE resultó herido en Washington Heights.
¿Cuántos inmigrantes en Nueva York ya han sido deportados?
Cabe precisar que, hasta el momento, se conoce que, en la actual administración del presidente Donald Trump, se reportaron la deportación de 650.000 personas, mientras que aproximadamente dos millones han optado por la autodeportación.
Sin duda, esta cifra refleja el impacto de las políticas migratorias implementadas en su mandato y en la zona.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: maestra es acusada de agredir a un niño de 14 años en un auto estacionado
- 3
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90