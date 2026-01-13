¡Mucha atención, inmigrantes! Recientemente, el Defensor Público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, compartió una inesperada advertencia a los neoyorquinos, asegurando que "Inmigración viene para la Gran Manzana". Vale precisar que sus declaraciones se dieron luego que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, rechazara la realización de aquellas operaciones.

Inmigración refuerza redadas en este estado y Defensor Público lanza advertencia

A través de la prensa internacionales se conoció lo expuesto por Jumaane Williams, quien dejó en claro que se vienen nuevos sucesos y redadas en Nueva York, esto pese a la nula aclaración de las autoridades. Con ello, advirtió a muchos a tomar en cuenta la próxima visita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la zona.

Es importante saber que el Defensor del Pueblo, es un funcionario electo que desempeña un papel importante como vigilante de los derechos ciudadanos en Nueva York. Su responsabilidad es representar a los neoyorquinos, asegurando que las agencias gubernamentales cumplan con sus obligaciones y ocupa un rol necesario en el control político.

Como se recuerda, en este contexto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se pronunció desde el Bajo Manhattan y evitó confirmar el despliegue de un gran número de agentes del ICE en la ciudad. Sin embargo, ella aseguró que el gobierno utilizará todos los recursos disponibles para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Según los reportes, en los últimos meses, las autoridades de inmigración han arrestado a 54 individuos en el marco de una ofensiva contra la pandilla dominico-estadounidense "Los Trinitarios", esto luego de incidente en el que un agente ICE resultó herido en Washington Heights.

¿Cuántos inmigrantes en Nueva York ya han sido deportados?

Cabe precisar que, hasta el momento, se conoce que, en la actual administración del presidente Donald Trump, se reportaron la deportación de 650.000 personas, mientras que aproximadamente dos millones han optado por la autodeportación.

Sin duda, esta cifra refleja el impacto de las políticas migratorias implementadas en su mandato y en la zona.