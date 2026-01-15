¡ATENCIÓN! Inmigrantes en EE. UU. ¿Pueden los agentes de ICE arrestarte dentro de tu casa? Esto es lo que debes saber

En medio del aumento de redadas migratorias en varias ciudades de Estados Unidos, surge una pregunta urgente para miles de familias: ¿pueden los agentes de ICE entrar a tu vivienda sin permiso? La respuesta depende del tipo de orden que tengan y de la ley que protege tu hogar. Conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre mantener tu seguridad y enfrentar un arresto.

Órdenes judiciales vs órdenes administrativas

La base legal está en la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege contra registros y cateos injustificados. Esto significa que los agentes no pueden ingresar libremente a tu casa solo por sospechar que alguien no tiene estatus legal.

Orden judicial: emitida por un juez, permite a ICE entrar a la vivienda sin tu consentimiento . Es el único documento con fuerza legal para ingreso forzado.

emitida por un juez, permite a ICE . Es el único documento con fuerza legal para ingreso forzado. Orden administrativa: firmada por un agente de ICE, autoriza arrestos pero no permite forzar la entrada. Si solo tienen esta orden, tienes derecho legal a no abrir la puerta.

Tácticas de ICE y recomendaciones para proteger tu hogar

En la práctica, algunos agentes utilizan estrategias como el "tocar y hablar", donde piden que la persona salga de la casa bajo otros pretextos, sin revelar que buscan arrestarla. Esto genera confusión y riesgo para los residentes.

Para proteger tus derechos frente a ICE:

No abras la puerta si no tienes certeza de la orden.

si no tienes certeza de la orden. Solicita ver la orden por una ventana o por debajo de la puerta.

por una ventana o por debajo de la puerta. Verifica la firma : debe ser la de un juez.

: debe ser la de un juez. Si no hay firma judicial, mantén la puerta cerrada y ejerce tu derecho a negarte.

Estas precauciones son esenciales, especialmente en ciudades donde las redadas son frecuentes y los recursos legales pueden ser limitados una vez iniciado un proceso de deportación.