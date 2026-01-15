El martes 13 de enero, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una innovadora estrategia energética en su discurso anual sobre el Estado del Estado en EE. UU. Este plan busca implementar reformas en el sector energético, con la finalidad de salvaguardar a los consumidores de los incrementos en las tarifas.

Asimismo, tiene el objetivo de fortalecer la red eléctrica a través de la promoción de fuentes de energía limpia y nuclear. A continuación, todo lo que debes saber y las próximas reducciones de costos.

Kathy Hochul anuncia reducción de costos de la red eléctrica para este estado

¡Importante! En un evento que reunió a una gran cantidad de autoridades regionales, entre ellas la fiscal general Letitia James, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y el contralor estatal Thomas DiNapoli, la gobernadora Kathy Hochul reafirmó su compromiso con la asequibilidad y confiabilidad energética en el estado americano.

"Mientras enfrentamos los constantes ataques del gobierno federal que afectan nuestro progreso y los precios de la energía, mi enfoque se mantiene en asegurar que la energía sea accesible para todos los neoyorquinos", expresó Hochul al respecto.

La mandataria demócrata no dudó en resaltar la importancia de proteger a los sectores más vulnerables a través de la inversión en programas como Empower+, y destacó la necesidad de que las empresas de servicios públicos asuman responsabilidades para evitar prácticas injustas. "Mi compromiso con un enfoque integral garantizará que mantengamos el suministro eléctrico y los precios bajos", dijo.

Estas son las medidas que Hochul tomará contra los aumentos de los costos de la red eléctrica

Hochul reveló su intención de implementar la propuesta de Legislación de Servicios Públicos Asequibles, que busca establecer medidas fiscales para las empresas del sector eléctrico. Entre los puntos destacados, está la vinculación de los sueldos de los altos ejecutivos a la asequibilidad de las tarifas, asegurando que estas se mantengan accesibles para los usuarios.

Asimismo, se contempla la eliminación de tarifas excesivas, obligando a las empresas a presentar planes de gasto que no excedan la tasa de inflación antes de solicitar incrementos en las tarifas. De igual manera, se prevé que los usuarios solo paguen por el servicio de energía, eliminando cargos ocultos como gastos de publicidad y honorarios legales que actualmente son trasladados a los consumidores.