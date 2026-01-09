BUENAS NOTICIAS para Nueva York: Hochul y Mamdani anuncian cuidado infantil GRATUITO para niños de 2 años

Las familias de Nueva York podrían ver un cambio clave en su economía cotidiana a partir de 2026. La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani presentaron un ambicioso plan que permitirá acceder a cuidado infantil gratuito para niños de 2 años, una medida orientada a reducir la presión financiera sobre los hogares con hijos pequeños.

El anuncio se realizó durante un acto público en Brooklyn, donde ambos dirigentes destacaron que el programa apunta a apoyar a la clase trabajadora y a responder a uno de los mayores problemas de la ciudad: el alto costo del cuidado infantil. Hochul definió la iniciativa como un punto de inflexión para miles de familias y adelantó que forma parte de una estrategia más amplia de expansión educativa a nivel estatal.

El plan 2-Care busca aliviar los costos de guardería y apoyar a familias trabajadoras.

¿En qué consiste el programa "2-Care"?

El nuevo plan, denominado 2-Care, comenzará a implementarse de manera gradual a partir de 2026. En una primera etapa se enfocará en los vecindarios con mayor necesidad y, según el cronograma oficial, se extenderá al resto de la ciudad en un plazo aproximado de cuatro años.

La gobernadora confirmó que el estado cubrirá la totalidad del financiamiento durante los dos primeros años, integrando este esquema con los programas ya existentes de educación temprana, como el preescolar universal y el sistema 3K.

Impacto esperado en las familias

Desde la alcaldía, Mamdani explicó que el plan podría beneficiar inicialmente a unos 2.000 niños, trabajando en conjunto con proveedores de cuidado infantil en el hogar. El objetivo final es convertir el programa en un servicio de alcance universal.

En paralelo, Hochul presentó una hoja de ruta estatal para ampliar el acceso al preescolar en todo Nueva York antes del ciclo lectivo 2028-2029, con una inversión proyectada de 1.700 millones de dólares.

Organizaciones defensoras de la infancia celebraron la iniciativa y coincidieron en que podría significar un alivio concreto para decenas de miles de familias que hoy destinan gran parte de sus ingresos al cuidado de sus hijos.