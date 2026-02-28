¡Importante! Recientemente, el Departamento de Trabajo, Habilidades e Inmigración de Nueva Escocia, en EE. UU., confirmó que no se han encontrado infracciones de seguridad con relación a la investigación sobre el fallecimiento de una trabajadora de Walmart, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un horno de una tienda ubicada en Halifax en octubre de 2024.

Walmart: autoridades difunden la verdad sobre empleada hallada sin vida dentro de un horno

CTV News y otros portales compartieron lo expuesto por el departamento en mención, en la que se concluyó con la investigación sobre las condiciones laborales de Walmart de Mumford Road, así como en el horno de panadería relacionado al accidente con una mujer que perdió la vida en el establecimiento.

Los investigadores señalaron que el horno operaba de manera adecuada en el momento del suceso y no hallaron ninguna infracción de seguridad que pudiera haber influido en la muerte de la trabajadora. Asimismo, el departamento aseguró no haber detectado "ningún otro problema de seguridad" vinculado con el equipo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Habilidades e Inmigración, Nolan Young, expresó sus condolencias en un comunicado, señalando que "nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo del trabajador mientras enfrentan esta dolorosa pérdida".

Asimismo, Young enfatizó la importancia de entender lo ocurrido, verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y utilizar los resultados de la investigación para fortalecer las medidas de prevención en el futuro. No obstante, no compartió más declaraciones.

¿Cuál es la situación de este Walmart?

Este Walmart, localizado en Mumford Road permaneció cerrado durante varios meses debido a trabajos de remodelación tras el fallecimiento de una mujer.

La tienda estadounidense reabrió sus puertas en febrero del 2025, marcando el regreso de este importante establecimiento a la comunidad. Ahora, sigue laborando de manera cotidiana.