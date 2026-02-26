¡Atención! Recientemente, las autoridades de Prince George, en Estados Unidos, han informado sobre el inicio de una investigación de un suceso que llevó al uso de gas pimienta en la tienda Walmart de la zona. Conoce aquí cuáles son las circunstancias que involucraron este incidente, que ha generado preocupación entre los clientes y trabajadores y más detalles.

Reportan incidente en Walmart que involucró gas pimienta y que dejó a clientes incómodos

'Prince George Citizen News' y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, la policía local compartió datos valiosos sobre el incidente que se registró el viernes 20 de febrero a las 10:30 a. m., en medio de una discusión entre dos individuos en una tienda Walmart.

Según lo expuesto, varios compradores presentes en la tienda no pudieron evitar usar las redes sociales para comunicar que experimentaban tos y dificultad para respirar, esto luego del presunto uso del gas pimienta en aquella situación.

Autoridades comparten detalles sobre incidente en Walmart que involucró gas pimienta y que dejó a clientes incómodos.

"Afortunadamente, nadie resultó herido en este suceso, aunque algunos clientes se sintieron incómodos debido al gas pimienta en el ambiente", mencionó por su parte Jennifer Cooper, oficial de relaciones con los medios de comunicación de Prince George.

Cabe precisar que la atención de las autoridades al respecto fue inmediata, logrando la detención de dos personas, quienes luego fueron liberadas. Este episodio llevó al cierre temporal de la tienda afectada. En tanto, no se revelaron datos sobre la identidad de estos individuos ni más información.

