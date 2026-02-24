¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades del condado de Chatham, en Estados Unidos, informaron sobre el arresto de un segundo sospechoso, esto en relación a un incidente violento que fue expuesto en las redes sociales. En las imágenes, se vio a un hombre siendo agredido en un estacionamiento de Pooler, ubicado cerca de Walmart. AQUÍ más detalles. ¿Cuál será su sanción?

Walmart: arrestan a segundo sospechoso vinculado a golpiza a hombre en estacionamiento

'Wjcl' y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, las autoridades de Pooler identificaron a la segunda sospechosa de la preocupante golpiza que habría recibido un hombre. Ronnie Scott, de 26 años, fue identificado como uno de los tres sospechosos implicados en este ataque, que fue grabado y difundido en redes sociales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Chatham reportó que, con el apoyo de la unidad canina y el Departamento de Policía de Rincon, lograron capturar a Scott en un apartamento ubicado en el Condado de Effingham, EE. UU.

Bajo las primeras investigaciones de las autoridades locales, el individuo había estado bajo vigilancia desde el pasado viernes. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Chatham, donde enfrenta cargos de agresión agravada y su situación está próxima a recibir sentencia.

¿Hay posibilidad de que se lleven a cabo más arrestos?

Mediante el medio en mención y las autoridades, se confirmó que este caso sigue en curso y que la policía sigue en búsqueda de más arrestos de personas involucradas en el hecho.

Por su parte, el sheriff Richard Coleman informó que los investigadores se encuentran en la fase de entrevistas con Scott, con la finalidad de recabar más información sobre el incidente. "Estamos en proceso de entrevistarlo para obtener más detalles sobre lo sucedido", precisó.