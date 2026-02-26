ALERTA ROJA para clientes de Walmart en EE. UU.: RETIRAN producto comestible por falla en producción y RIESGO para la salud

Una nueva alerta sanitaria pone en aviso a consumidores de Walmart en Estados Unidos. El retiro de requesón Great Value encendió las alarmas luego de que se detectara una posible falla en el proceso de producción que podría representar un riesgo para la salud.

La medida involucra productos vendidos en tiendas de 24 estados de EE. UU. y fue confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Aunque hasta el momento no se reportaron casos de enfermedades, las autoridades recomiendan revisar el refrigerador y actuar con precaución.

¿Qué producto fue retirado y cuál es el problema?

El retiro afecta tres variedades de queso cottage de la marca Great Value: cuajada pequeña sin grasa, bajo en grasa y regular. Estos productos fueron comercializados entre el 17 y el 20 de febrero, con fechas de vencimiento del 1 al 3 de abril.

El fabricante, Saputo Cheese USA, inició el retiro voluntario tras identificar un inconveniente durante pruebas internas del sistema de pasteurización. Según explicó la FDA, el problema surgió durante ejercicios de verificación del pasteurizador, lo que podría implicar que algunos lotes no hayan sido procesados correctamente.

Estados afectados y qué deben hacer los consumidores

Los productos fueron distribuidos en Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nuevo México, Nevada, Oregón, Texas, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming.

Las autoridades aconsejan a quienes hayan comprado el queso cottage Great Value afectado que no lo consuman y lo devuelvan a cualquier tienda Walmart para recibir un reembolso completo. El retiro es preventivo, pero responde a estándares estrictos de seguridad alimentaria para evitar cualquier posible riesgo.