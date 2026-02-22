¡Mucha atención! Recientemente, se confirmó la actualización de los requisitos laborales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), esto como parte del "Gran Proyecto de Ley" que fue aprobado por los republicanos en el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump en julio del 2025.

Con esta ley no solo se eleva la edad laboral de los adultos sanos de 54 a 64 años, sino que también elimina las exenciones que beneficiaban a veteranos, personas sin hogar, jóvenes que han superado la edad límite de acogida, así como a padres y cuidadores con hijos de entre 14 y 18 años. A continuación, más detalles y cómo beneficia a un gran sector de residentes e inmigrantes.

SNAP: miles de habitantes de este estado perderán apoyo tras nuevos requisitos del programa

Según lo expuesto a MPRNews, a sus 58 años, Myers no se encuentra en la necesidad de trabajar para acceder a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). No obstante, con el reciente aumento de la edad mínima para trabajar a los 64 años, su situación se ha visto muy complicada.

Actualmente, sus 10 a 12 horas laborales semanales son insuficientes para alcanzar las 80 horas mensuales requeridas para mantener su elegibilidad en el programa. Con la fecha límite del 1 de abril cada vez más cerca, la presión aumenta. Y es que, si él no logra cumplir con el mínimo de horas trabajadas o de voluntariado, perderá el apoyo económico vital que le permite subsistir.

SNAP: miles de habitantes de este estado perderán apoyo tras nuevos requisitos del programa.

Myers expresó su total frustración al medio tras intentar encontrar un empleo que se ajuste a sus capacidades físicas y que, al mismo tiempo, cumpla con los requisitos del SNAP. "Trabajo de 10 a 12 horas los fines de semana, así que no llego ni de cerca a las 80 horas al mes", explicó.

Su preocupación es la misma que tienen muchos que temen no cumplir con las exigencias. Él se enfrentará a la imposibilidad de volver a solicitar los beneficios hasta el año 2029. La incertidumbre sobre su futuro lo mantiene en un estado de ansiedad y temor.

¿Cuántos habitantes de Minnesota se verán afectados con la medida?

Cerca de 12,700 residentes de Minnesota, con edades entre 18 y 64 años, atravesarán una situación crítica en abril, de acuerdo con información proporcionada por The Food Group, una organización sin fines de lucro ubicada en las Ciudades Gemelas que se dedica a combatir el hambre y ofrecer apoyo nutricional en el estado.

Según los reportes, se estima que otras 15,000 personas podrían ver afectados sus beneficios a causa de la eliminación de las exenciones.