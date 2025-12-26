GRAN NOTICIA para inmigrantes en Nueva York: Kathy Hochul protegerá a los trabajadores de este importante sector

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa significativa para fortalecer la agricultura local y proteger a los trabajadores del sector, muchos de ellos inmigrantes, mediante una inversión histórica en programas de conservación de tierras y apoyo económico a los agricultores. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad del suministro de alimentos y preservar tierras agrícolas estratégicas en el estado.

Kathy Hochul protegerá a los trabajadores del sector agrario en Nueva York

De acuerdo con Clarín, el plan anunciado por Hochul contempla la asignación de fondos récord, los más altos en tres décadas, para el Programa de Subvenciones para la Implementación de la Protección de Tierras Agrícolas.

Esta inversión se enmarca en la Ley de Bonos Ambientales destinada a Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes, y tiene como objetivo fomentar prácticas agrícolas sostenibles y de largo plazo.

La gobernadora destacó la importancia histórica de la iniciativa: "Al cumplir 30 años protegiendo las tierras agrícolas de Nueva York, reafirmamos nuestro compromiso con la preservación del patrimonio agrícola y con garantizar un suministro seguro de alimentos para las próximas generaciones", señaló Clarín.

Además, agregó que los recursos permitirán continuar colaborando con las organizaciones del sector y aplicar medidas para conservar las tierras más valiosas del estado.

¿Cuál es el impacto económico y social en las comunidades agrícolas de Nueva York?

El programa, que a lo largo de sus 30 años ha preservado más de 134,800 acres mediante proyectos en 447 granjas, ha representado una inversión superior a 341 millones de dólares, según Clarín.

Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del estado, destacó: "Nueva York cuenta con uno de los programas de protección de tierras agrícolas más antiguos del país, y los logros alcanzados son motivo de orgullo, especialmente ahora, con un nivel récord de financiación disponible".

Por su parte, la senadora Michelle Hinchey resaltó el efecto positivo de estos fondos en la economía local: "Las inversiones de este año son récord y brindan un apoyo fundamental a nuestros agricultores, organizaciones de conservación y comunidades, y estoy ansiosa por ver los resultados que lograrán con este respaldo", afirmó Clarín.

Con estas medidas, el gobierno de Nueva York no solo protege las tierras agrícolas, sino que también genera un impacto positivo directo en los trabajadores del sector, especialmente los inmigrantes, fortaleciendo su estabilidad laboral y contribuyendo al desarrollo económico regional.