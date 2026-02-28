- Hoy:
Necesitas el Honor X8c en tu vida por estas razones: barato, panel AMOLED, memoria de 512GB, resiste caídas y fotos con IA
El Honor X8c ha sido uno de los argumentos de la marca china para consolidarse en la gama media, estando en 2026 en la misma mesa que Motorola, Xiaomi y Samsung.
Sin duda alguna, en 2026 Honor se ha afianzado en un sitial privilegiado en la gama media con equipos muy competentes como la familia Magic o el modelo 400, pero el Honor X8c ha sido uno de los terminales bandera de este fabricante que hoy goza de amplia popularidad en esta parte del mundo.
Honor X8c, características del potente gama media económico
Este gama media económico nos trae una poderosa pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2412 x 1080 píxeles, con una notable tasa de refresco de 120 hercios, con brillo notable de 2800 nits (inclusive terminales más caros tienen menos brillo que este dispositivo), resiste chorros de agua con IP64, así como certificación SGS de 5 estrellas para aguantas golpes y caídas violentas sin despeinarse.
Pese a ser un teléfono con precio modesto, lo cierto es que el Honor X8c nos brinda fotografías con resultados decentes, al punto que su lente principal es de 108 MP con apertura focal f/1,75 y con estabilización óptica, ultra gran angular de 5 MP con f/2,2 y sensor de profundidad.
Honor ha mejorado bastante en cuanto a la integración de su software, que en este modelo es el MagicOS 9.0 basado en Android 15, eso si, su política de actualizaciones queda a deber con 2 años de soporte para el sistema operativo y 3 para los parches de seguridad.
Su batería no luce, pero sí hace un trabajo cumplidor gracias a su autonomía de 5000mAh para usarlo por casi todo un día completo, mientras que su carga rápida de 33W Honor SuperCharge lo tendrá listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.
Su rendimiento es limitado para le uso diario y rutinario (ver streaming, revisar redes sociales, navegas por Internet, etc) ya que tiene Snapdragon 685, mientras que su RAM es de 8GB, lo que se agradece, y puede llegar a los 15GB con RAM dinámica. Asimismo, el ROM que posee llega a versiones de 512GB con descargas UFS 4.0.
Honor X8c, precio en 2026
En cuanto a su precio en 2026, el Honor X8c tiene un costo en el mercado internacional de US$280 dólares a US$350 dólares, mientras que en países como Perú cuesta unos 899 soles, en tanto que en México su valor ronda los 4,399 pesos mexicanos.
