El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max tendrían cambios que los pondrían en el TOP 5 de las mejores cámaras del mundo, según filtraciones

Aún falta mucho para la salida de los nuevos celulares de Apple, pero pese a ello las filtraciones no dejan de llegar, en este caso sobre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quienes, aparentemente, recibirían actualizaciones notables en su apartado de cámaras, específicamente, en los sensores frontales potenciando aún más estos teléfonos de gama alta.

Nuevas cámaras frontales del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

El primer cambio que se debe mencionar en los frontales del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max tiene que ver con los megapíxeles, pues dejarán los 18 MP de la familia 17 aumentando hacia los 24 MP. Este cambio tendría una incidencia capital en la captura de imágenes para lo selfies.

Asimismo, este aumento será propicio para las videollamadas, pero también para la creación de contenido, un cambio técnico dentro de sus habituales actualizaciones anuales, ya que en este apartado Apple ha priorizado el procesamiento de imagen y optimización de software.

La isla dinámica del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max tendrían cambios importantes. (Foto: Weibo)

Cambios en Dynamic Island del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Otro cambio que viene dando mucho de qué hablar son las modificaciones que experimentaría la Dynamic Island, ya que diversas informaciones apuntan a que sus componentes habrían sido reubicados debajo del panel de la pantalla.

¿Cuál será e resultado de este cambio? Lo primero reducción de tamaño, pero con ello el usuario ganará espacio en el módulo frontal de la cámara sin sacrificar funciones interactivas.

Cuándo sale el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

En cuanto a la fecha de salida de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, las informaciones coinciden en señalar de que Apple estaría optando por dos lanzamientos en fecha distintas, donde los terminales más top saldrían en momento entre septiembre y noviembre de 2026.

Pero ¿Y el resto de terminales de iPhobe 18? Las filtraciones aseguran que el iPhone 18 base, el iPhone 18 Air, el iPhone 18e y, posiblemente, el iPhone 18 Fold plegable verían la luz durante el primer trimestre de 2027, pero aún no hay nada confirmado.