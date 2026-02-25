0
Auto incrustado en un Walmart: El giro legal que acaba de llevar el caso ante un Gran Jurado

Un hombre de Randolph, acusado de estrellar su auto contra un Walmart y de irrumpir en la casa de su madre, deberá responder ante el gran jurado.

María Zapata
Auto choca en Walmart y el caso va a gran jurado.
Auto choca en Walmart y el caso va a gran jurado. | Composición: María Zapata | Líbero
Un caso insólito en el condado de Randolph ha escalado a un nivel judicial superior. Justin Ryan Gibson, de 40 años, enfrenta graves acusaciones tras supuestamente chocar su vehículo contra un Walmart en Elkins, irrumpir en la tienda fuera del horario de atención y, posteriormente, ingresar a la residencia de su madre. La situación evolucionó rápidamente, y ahora el caso será presentado ante un gran jurado.

Walmart

Justin Ryan Gibson, de 40 años, enfrenta cargos.

Hombre de Seguin enfrenta robo agravado por amenazar con arma en Walmart.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas

Acusaciones y estado legal de Justin Ryan Gibson

Según The Inter-Mountain, Gibson enfrenta múltiples cargos graves:

  • Robo.
  • Allanamiento de morada en vivienda no residencial.
  • Dos cargos de sustracción intencional, lesiones o destrucción de propiedad con pérdida superior a $2,500.

Actualmente, se encuentra detenido en la Cárcel Regional del Valle de Tygart con una fianza de $50,000, pagadera únicamente en efectivo. Gibson renunció a su derecho a una audiencia preliminar, lo que permite que el caso avance directamente ante un gran jurado del condado de Randolph.

Su abogado, Gregory Tingler, solicitó reducir la fianza, alegando que su cliente enfrenta problemas psicológicos y no representa un riesgo de fuga; no obstante, la petición fue rechazada por la magistrada Tracy Harper.

Detalles del incidente en el Walmart

El incidente, ocurrido el 17 de febrero cerca de la 1:18 a.m., involucró un atropello y fuga en el Walmart de Elkins. La denuncia penal indica que Gibson presuntamente chocó contra la tienda y luego huyó.

Antes de llegar al lugar, la policía recibió una llamada de emergencia de su madre, Pamela Boyer, quien afirmó que Gibson había golpeado su residencia y había entrado en ella mientras ella se encontraba encerrada en un baño. Durante la intervención policial, Gibson supuestamente se negó a soltar un cuchillo y fue sometido con una pistola eléctrica tras varias advertencias, según The Inter-Mountain.

Daños y evidencia recopilada por las autoridades

La denuncia describe daños considerables: ventanas rotas, paredes afectadas y un vehículo dañado cerca de la residencia de Boyer, con pérdidas estimadas en más de $2,500.

Además, las cámaras de Walmart muestran que Gibson supuestamente intentó acceder a armas dentro de la tienda, rompiendo una vitrina con una palanca, y luego escapó usando una bicicleta infantil en el área de almacenamiento de carritos. Los empleados confirmaron que su vehículo había golpeado la puerta del garaje para ingresar al comercio, según The Inter-Mountain.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

