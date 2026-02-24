0
Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: programación, horarios y canales de TV

Con el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League. Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 25 de febrero.

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 2 de febrero. Por la Champions League viviremos un duelo que promete cautivar a más de uno: Real Madrid vs. Benfica. En la Libertadores se definirá a los clasificados a la Fase 3 del certamen. Al Nassr de Cristiano Ronaldo tendrá un duelo clave por la Liga de Arabia Saudita.

Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
12:45Atalanta vs. Borussia DortmundESPN y Disney Plus
15:00Juventus vs. GalatasarayDisney Plus
15:00Real Madrid vs. BenficaESPN y Disney Plus.
15:00PSG vs. MónacoESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Bahía vs. O'HigginsESPN y Disney Plus.
19:30Argentinos Jrs. vs Barcelona SCESPN y Disney Plus.
19:30Botafogo vs. Nacional PotosíDisney Plus.

Partidos de hoy por la Copa de Campeones de la Concacaf

HorariosPartidosCanales
19:00Cincinnati vs. Universidad O&MDisney Plus
21:20Vancouver Whitecaps vs. CartaginésDisney Plus
23:30LA Galaxy vs. Sporting San MiguelitoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fayha vs. Neom SC--
14:00Al Najma vs. Al NassrZapping y Claro TV +

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Barracas Central vs. TigreBet365 y ESPN Premium
15:00Gimnasia L.P. vs. Rosario CentralBet365 y TC Sports Internacional.
17:30Newell's vs. Estudiantes L.P.Disney Plus y TyC Sports Internacional.
17:30Vélez vs. Deportivo RiestraTNT Sports Premium.

Partidos de hoy por Copa Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00San Martín vs. Deportivo MadrynBet365
19:15Godoy Cruz vs. Deportivo MorónBet365

Partidos de hoy por Brasileirão

HorariosPartidosCanales
17:00Bragantino vs. Athletico-PRFanatiz Internacional
17:00Remo vs. InternacionalFanatiz Internacional
17:30Coritiba vs. Sao PauloFanatiz Internacional
18:00Cruzeiro vs. CorinthiansFanatiz Internacional
19:30Gremio vs. Atlético-MGFanatiz Internacional
19:30Palmeiras vs. FluminenseFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Copa Brasil

HorariosPartidosCanales
13:30Juazeirense vs Capital Brasilia
13:30Castanhal vs Guarani
14:00Atlético Goianiense vs Primavera MGBet365
16:00Novorizontino vs Nacional AMBet365
16:00Madureira vs ABC
17:00Londrina vs Penedense
17:00Retrô vs Uberlândia
17:00São Luiz vs Maranhão
17:00Tombense vs Oratório
17:30Anápolis vs Cianorte
17:30Imperatriz vs Amazonas
17:45Ceilândia vs Jacuipense
18:00Águia de Marabá vs Independência
18:00ASA vs Operário FC MS
18:00São Bernardo vs Atlético Alagoinhas
18:00Caxias vs Guarany de Bagé
18:00Ypiranga Erechim vs Ji-Paraná
18:00Gama vs GoiásBet365
19:00Mixto vs Botafogo PB

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:00Ind. Santa Fe vs. Atlético NacionalRCN Nuestra Tele.

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Achuapa vs. XelajúClaro Sports 2
20:00Comunicaciones vs. MunicipalViX
22:00Marquense vs. Aurora FCClaro Sports 2 y ViX.

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Juticalpa vs. Motagua--
20:30Olimpia vs. Choloma--

Partidos de hoy por la Championship

HorariosPartidosCanales
14:45Norwich City vs Sheffield WednesdayBet365
14:45Millwall vs Birmingham CityBet365
14:45Sheffield United vs Coventry CityBet365
15:00Stoke City vs Oxford UnitedDisney Plus

Partidos amistosos hoy

HoraPartidoCanal
21:00México vs. IslandiaViX.

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
17:00Managua vs. ART Jalapa--
19:00Matagalpa vs. Sport Sebaco--

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Sportivo Ameliano vs Cerro PorteñoBet365
18:30Olimpia vs LibertadDSports
18:30Sportivo Trinidense vs Sportivo LuqueñoBet365 y DSports.

Partidos de hoy en Bolivia

HoraPartidoCanal
19:30Bolívar vs. Blooming--

