Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 2 de febrero. Por la Champions League viviremos un duelo que promete cautivar a más de uno: Real Madrid vs. Benfica. En la Libertadores se definirá a los clasificados a la Fase 3 del certamen. Al Nassr de Cristiano Ronaldo tendrá un duelo clave por la Liga de Arabia Saudita.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Atalanta vs. Borussia Dortmund
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Juventus vs. Galatasaray
|Disney Plus
|15:00
|Real Madrid vs. Benfica
|ESPN y Disney Plus.
|15:00
|PSG vs. Mónaco
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Bahía vs. O'Higgins
|ESPN y Disney Plus.
|19:30
|Argentinos Jrs. vs Barcelona SC
|ESPN y Disney Plus.
|19:30
|Botafogo vs. Nacional Potosí
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa de Campeones de la Concacaf
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Cincinnati vs. Universidad O&M
|Disney Plus
|21:20
|Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
|Disney Plus
|23:30
|LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fayha vs. Neom SC
|--
|14:00
|Al Najma vs. Al Nassr
|Zapping y Claro TV +
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barracas Central vs. Tigre
|Bet365 y ESPN Premium
|15:00
|Gimnasia L.P. vs. Rosario Central
|Bet365 y TC Sports Internacional.
|17:30
|Newell's vs. Estudiantes L.P.
|Disney Plus y TyC Sports Internacional.
|17:30
|Vélez vs. Deportivo Riestra
|TNT Sports Premium.
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|San Martín vs. Deportivo Madryn
|Bet365
|19:15
|Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirão
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Bragantino vs. Athletico-PR
|Fanatiz Internacional
|17:00
|Remo vs. Internacional
|Fanatiz Internacional
|17:30
|Coritiba vs. Sao Paulo
|Fanatiz Internacional
|18:00
|Cruzeiro vs. Corinthians
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Gremio vs. Atlético-MG
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Palmeiras vs. Fluminense
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Copa Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Juazeirense vs Capital Brasilia
|13:30
|Castanhal vs Guarani
|14:00
|Atlético Goianiense vs Primavera MG
|Bet365
|16:00
|Novorizontino vs Nacional AM
|Bet365
|16:00
|Madureira vs ABC
|17:00
|Londrina vs Penedense
|17:00
|Retrô vs Uberlândia
|17:00
|São Luiz vs Maranhão
|17:00
|Tombense vs Oratório
|17:30
|Anápolis vs Cianorte
|17:30
|Imperatriz vs Amazonas
|17:45
|Ceilândia vs Jacuipense
|18:00
|Águia de Marabá vs Independência
|18:00
|ASA vs Operário FC MS
|18:00
|São Bernardo vs Atlético Alagoinhas
|18:00
|Caxias vs Guarany de Bagé
|18:00
|Ypiranga Erechim vs Ji-Paraná
|18:00
|Gama vs Goiás
|Bet365
|19:00
|Mixto vs Botafogo PB
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Ind. Santa Fe vs. Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele.
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Achuapa vs. Xelajú
|Claro Sports 2
|20:00
|Comunicaciones vs. Municipal
|ViX
|22:00
|Marquense vs. Aurora FC
|Claro Sports 2 y ViX.
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Juticalpa vs. Motagua
|--
|20:30
|Olimpia vs. Choloma
|--
Partidos de hoy por la Championship
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Norwich City vs Sheffield Wednesday
|Bet365
|14:45
|Millwall vs Birmingham City
|Bet365
|14:45
|Sheffield United vs Coventry City
|Bet365
|15:00
|Stoke City vs Oxford United
|Disney Plus
Partidos amistosos hoy
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|México vs. Islandia
|ViX.
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Managua vs. ART Jalapa
|--
|19:00
|Matagalpa vs. Sport Sebaco
|--
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño
|Bet365
|18:30
|Olimpia vs Libertad
|DSports
|18:30
|Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño
|Bet365 y DSports.
Partidos de hoy en Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Bolívar vs. Blooming
|--
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.