Alexi Gómez, ex Universitario y Alianza, sacude el mercado firmando por club nacional: "Bienvenido"

Alexi Gómez es uno de los jugadores más reconocidos en el fútbol peruano, luego de que jugara en las filas de Universitario y Alianza Lima, dos de los clubes más grandes de la Liga 1 Perú. Recientemente, el lateral nacional sorprendió al definir su futuro y concretar su llegada a un importante club nacional que busca conseguir el título.

Alexi Gómez, ex Universitario y Alianza Lima, sacude el mercado firmando por club nacional

Durante la última temporada, Alexi Gómez jugó en las filas de Alianza Universidad, club donde perdió la categoría y descendió a la segunda división, motivo por el que no continuó en su club. Por ello, para esta temporada concretó su fichaje por Centro Social Pariacoto, club que disputará la Liga 3 2026 en busca de lograr el ascenso.

El propio club chimbotano hizo oficial la llegada de la 'Hiena' Gómez para esta temporada con un fraternal mensaje de bienvenido. Asimismo destacaron que su participación será vital para esta temporada.

Alexi Gómez jugará en la Liga 3 en las filas de Centro Social Pariacoto.

"¡Bienvenido, Alexi 'La Hiena' Gómez" El Club Centro Social Pariacoto se complace en anunciar la incorporación del jugador polifuncional Alexi Gómez, conocido como 'La Hiena', quien se suma al vendaval celeste para afrontar con determinación el proyecto institucional en la Liga 3", fue el mensaje de bienvenida que dejó el club al jugador.

Del mismo modo, el cuadro de provincia remarcó las grandes características que posee el lateral nacional, remarcando que será vital en su camino a la Liga 2. "'La Hiena' llega para aportar su talento, liderazgo y recorrido profesional en la búsqueda del gran objetivo: el ascenso a la Segunda División", finalizaron en su pronunciamiento por sus redes sociales.

¿Cómo le fue a Alexi Gómez en su paso por Universitario y Alianza Lima?

Alexi Gómez tuvo dos etapas con Universitario de Deportes, siendo un jugador importante en ambas y logrando incluso dar el salto al fútbol europeo. Con la escuadra crema disputó 123 partidos y anotó 22 goles, números que reflejan el impacto que tuvo gracias a sus condiciones ofensivas y su potencia por las bandas.

Para la temporada 2020, Alianza Lima apostó por su talento y lo incorporó como uno de los fichajes más llamativos del plantel. Sin embargo, su paso por el conjunto blanquiazul no fue el esperado, ya que no logró consolidarse y terminó siendo duramente cuestionado por los hinchas debido a reiterados actos de indisciplina. Esta situación provocó que salga del club al año siguiente.