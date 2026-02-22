- Hoy:
El iPhone 18 Pro prueba nueva versión "rojo intenso" para ser un éxito de ventas: un color que no se usa desde 2022
El iPhone 18 Pro apunta a seguir la senda del éxito de su antecesor: el 17 Pro y para ello, entre otras cosas, buscarán nuevos colores con mucha elegancia.
Debido a diversos rumores y filtraciones conocemos las que podrían ser las novedades como características de los próximos iPhone 18 y donde el iPhone 18 Pro se ha vuelto el caserito de las últimas informaciones que, últimamente, señalan que los de Apple estarían probando este modelo con una tonalidad que no utilizan desde 2022: el rojo.
PUEDES VER: El iPhone 18 Pro incluirá tres cambios que enamorarán a los fans de Apple y no se trata de precios baratos
Qué nuevo color tendrá el iPhone 18 Pro
De acuerdo a Mark Gurman de Bloomberg, un tipo bien informado en el ámbito de la tecnología de teléfonos celulares, nos dice que Apple evalúa y está probando una opción de color para el iPhone 18 Pro que, en este caso sería el "rojo intenso" o Deep Red.
Asimismo, esta misma fuente asevera que, tal como sucedió con el 17 Pro, el iPhone 18 Pro un cuerpo hecho en aluminio, un material que permitirá a la compañía estadounidense a experimentar con nuevas tonalidades en sus diseños.
De acuerdo a Gurman, el color naranja cósmico ha sido muy bien recibido en China, de hecho, es el modelo preferido por los usuarios del país asiático, por lo que Apple plantea mantener esta tonalidad, a la par de estrenar el Deep Red o rojo intenso.
"El rojo y el naranja podrían estar demasiado cerca en el círculo cromático como para tener ambos. Veremos cómo se desarrolla esto exactamente, pero al menos puedo decir que, por ahora, el rojo es el nuevo color estrella en pruebas para los próximos iPhone (18) Pro", dice Gurman en Bloomberg.
Al respecto, 9to5mac.com nos recuerda que Apple dejó de emplear este color en 2022 con el iPhone 14, pero, esta no sería la única novedad cromática, pues Gurman también desliza que el 18 Pro podría tener versiones en morado, pero también marrón, pero, y solo posiblemente, se trataría de variantes del mismo color rojo.
De acuerdo a filtraciones chinas, este sería el modelo Deep Red del iPhone 18 Pro. (Foto: Weibo)
Cuándo sale el iPhone 18 Pro
Hay diversas informaciones que indican que Apple estaría por cambiar su estrategia de lanzamientos de sus nuevos modelos de iPhone 18
