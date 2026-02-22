El Xiaomi 17 Ultra versión global ya tiene fecha de lanzamiento confirmada: ¿Cuál será su precio?

Los rumores terminaron siendo ciertos y, finalmente, el Xiaomi 17 Ultra con su versión global ya tiene fecha de salida en el mercado occidental, la misma que será lanzada en los siguientes días en un evento tecnológico que tendrá lugar en Barcelona. Este terminal apuesta a ser uno de los mejores de 2026, principalmente, amparado en su juego de cámaras.

Cuándo sale la versión global del Xiaomi 17 Ultra

El Mobile World Congress de Barcelona, España, será el evento donde el 17 Ultra de Xiaomi y el modelo base 17 serán estrenaos en esta parte del mundo, cuya fecha programada es el 28 de febrero de 2026, el cual iniciará desde las 14 horas (hora española), el mismo que podrá seguirse desde los canales oficiales de la compañía en Internet.

En esta ceremonia se presentarán al Xiaomi 17 y al Xiaomi 17 Ultra, los cuales apuestan todo su músculo a las cámaras fotográficas en colaboración con Leica, incluyendo un teleobjetivo de 200 megapíxeles, con zoom óptico de 3X y 4X, pero también con un gran angular de 50 megapíxeles, más un sensor de profundidad y 50 megapíxeles con la frontal, así como grabación de video hasta los 8K.

Precios del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

En cuanto a los precios del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra no hay información confirmada, pero se prevé que el Xiaomi 17 base, dependiendo de su versión tendría un precio de arranque de 999 euros (12GB/256GB) hasta los 1099 euros (12GB/512GB).

Por su parte, el esperado Xiaomi 17 Ultra sería mucho más costoso que su hermano menor, también dependerá del tipo de versión que elijas. En ese sentido se estima un valor de 1,499 euros para la 16GB/512GB y unos 1,699 euros para la 16GB/1TB. Lo que los hará de los terminales más caros de este año, aunque la marca china considera que la valla económica no será un problema para las ventas.

Cuándo sale y cuál será el precio del Xiaomi 17 Ultra en Latinoamérica

Por ello, teniendo en cuenta estas estimaciones, podríamos esperar que los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra llegaría a países como Perú y el resto de Hispanoamérica durante los primeros días de marzo o luego de 30 días tras su lanzamiento en Barcelona.

En cuanto a los precios, en el caso particular de Perú, el Xiaomi 17 Ultra podría tener un valor inicial en los 5,000 soles hasta superar los 5,500 soles, todo siempre dependerá de la versión que escojas.