La cámara del Vivo X300 Pro destroza al iPhone 17 Pro Max y cuesta menos: tiene batería para dos días y chip MediaTek
Este celular tiene ficha técnica asombrosa, destacando por su batería amplia, procesador top, pantalla óptima y cámaras con resultados profesionales.
El mercado de la gama alta siempre busca modelos que le ofrezcan versatilidad en el juego de cámaras y el Vivo X300 Pro es uno de los grandes exponentes en cuanto a fotografía, ya que sus lentes con tecnología ZEISS nos ponen frente a un terminal con resultados fotográficos con una calidad brutal, sin dejar de lado el desempeño asombroso en todos sus apartados.
Vivo X300 Pro, pantalla premium y procesador gamer
Este celular con 7,99 mm de grosor nos presenta una pantalla OLED LTPO de 6,78 pulgadas con resolución 2800 x 1260 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios, con compatibilidad para contenido en HDR10+ y Dolby Vision, así como brillo espectacular de 4500 nits, también con certificación IP68 para resistir sumergirse en agua.
En cuanto al rendimiento, el MediaTek Dimensity 9500 tiene un funcionamiento espectacular, ya que se compara con el Snapdragon 8 Elite, por lo que no vas a tener ningún tipo de problema para realizar demandantes, ni para videojuegos con gráficos altos y, además de esto, cuenta con RAM de 16GB para no tener lags y con almacenamiento de hasta 512GB.
Vivo X300 Pro, mucha batería y sistema operativo mejorado
En cuanto a la autonomía, el Vivo X300 Pro nos presenta una batería voluminosa de 6510mAh, por lo que podrás utilizarlo por más de un día sin problema alguna, pero, cuando haga falta, dispones de una carga rápida de 90W, a la vez de carga inalámbrica de 40W.
Por su parte, este dispositivo nos presenta el OriginOS 6 basado en Android 16, que se alza como un software fluido, con una interfaz muy cuidada en comparación a versiones anteriores, a la vez de incluir funciones IA. Del mismo modo, tiene actualizaciones de 5 años para el SO, mientras que 7 años para los parches de seguridad.
Vivo X300 Pro, fotos profesionales y video cumplidor
Sobre las fotografías, el Vivo X300 Pro nos trae triple cámara trasera integrado con un lente principal de 50 MP con tecnología ZEISS Sony Lytia 8282 con apertura focal f/1.57, gran angular de 50 MP con apertura f/2.0, así como telefoto brutal de 200 MP ZEISS APO Samsung HPB con zoom óptico 3,7X y apertura f/2.67 y frontal de 50 MP ZEISS con apertura f/2.0.
En cuanto a la grabación de video, este dispositivo alcanza los 4K a 120fps, saca buenos clips, pero no es particularmente su fuerte, pero si destaca por su versatilidad de zoom, pero hay brusquedad en los cambios de luz.
Vivo X300 Pro, precio en 2026
Si quieres conseguir el Vivo X300 Pro, que fue lanzado el pasado 13 de octubre de 2025 en China, pero ya fue desplegado al resto del mundo, tiene un precio internacional de US$887 dólares en su versión base; pero, en Perú lo encuentras desde los 4,400 soles, mientras que en México a partir de los 24,999 pesos mexicanos.
