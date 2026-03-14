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¿No puedes salir de tu correo personal? Te enseño cómo cerrar sesión en Gmail en pocos pasos
Por lo general, los usuarios de servicios como Gmail tienen activado todo el tiempo el correo electrónico y no reparan en cómo cerrar sesión.
Si eres de los que tiene servicio Android o, simplemente, cuentas con correo electrónico de Google, lo más probable es que tengas abierto constantemente Gmai, pero, puede que no sepas cómo cerrar sesión de este aplicativo, pero hoy vas a aprender.
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Cómo cerrar sesión en el correo Gmail
Aunque la opción de cerrar sesión en tu correo Gmail está a simple vista, lo cierto es que un gran porcentaje de usuarios desconoce cómo desconectarse de este servicio.
Algunos creen que al cerrar sesión perderías información de tu correo, pero nada más lejos de la realidad: es como cerrar sesión en tus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp. Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer cómo hacerlo desde una PC, un celular Android y un iPhone:
Desde una PC
- Abre Gmail desde tu navegador favorito.
- Da clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha.
- Mira hacia abajo y da clic en Cerrar sesión.
Desde un celular Android
- Abre la app de Gmail.
- Toca en tu foto de perfil, arriba a la derecha.
- Escoge Gestionar cuentas en este dispositivo.
- Elige Eliminar cuenta (recuerda que esto no borra la cuenta, solo cierra sesión en el celular).
En un iPhone (y iPad)
- Abre la app de Gmail en tu dispositivo Apple.
- Toca en tu foto de perfil.
- Escoge Gestionar cuentas en este dispositivo.
- Elige Quitar de este dispositivo.
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