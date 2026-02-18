Cuándo sale el Xiaomi 18 Ultra, el celular con nuevo chip Snapdragon, fotos de 200MP y 7000mAh de batería a precio "imposible"

El Xiaomi 17 Ultra ni siquiera llega a esta parte del mundo y las filtraciones ya nos hablan de las formidables prestaciones de lo que promete ser el nuevo Xiaomi 18 Ultra, un portento tecnológico que promete ser un antes y un después en el mercado de los celulares, por lo menos en el mundo Android.

Características y especificaciones del Xiaomi 18 Ultra y la nueva familia de celulares chinos

Y es que en los últimos días se viene hablando mucho de lo que será la nueva familia de topes de gama de esta compañía, como el Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max y Xiaomi 18 Ultra, filtraciones que, principalmente, por medio de Debayan Roy, por medio de su cuenta de X detalló el listado de especificaciones de estos modelos.

En ese sentido, nos dice que, por ejemplo, la pantalla del modelo base será un panel OLED LT¨PO de 6.3 pulgadads, con una triple cámara, con dos sensores de 50 megapíxeles, cada uno, pero una más de 200 megapíxeles. En el caso del Xiaomi 18 Ultra, contará con un OLED LTPO de 6.9 pulgadas con resolución 2K

En cuanto al Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, el primero viene con pantalla OLED de 6,3 pulgadas, mientras el segundo es de 6.9. Ambos incorporan resolución 2K, así como tasa de refresco de 120 hercios, y sus cámaras integran dos lentes de 200 megapíxeles cada y un sensor de 50 megapíxeles.

Una particularidad que comparten el 18, 18 Pro, 18 Pro Max y 18 Ultra son dos aspectos fundamentales de todo todo de gama, como es el chip de estreno Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, así como una amplia batería para 3 días como soberbia autonomía de 7000mAh.

Cuál será el precio del Xiaomi 18 Ultra

Sin embargo, de acuerdo a muchos rumores, todo parece indicar que la nueva línea premium de Xiaomi estará muy por encima de lo esperado en cuanto a costos, algo que es una tendencia, principalmente, por el aumento de los insumos esenciales para fabricar los teléfinos móviles, tema que es todo un dolor de cabeza y desafío para Apple con sus próximos iPhone 18.

En ese sentido, algunas informaciones detallan de que el Xiaomi 18 Ultra tendría un precio de 1,499 euros, un precio muy elevado en relación al monto con que salió el Xiaomi 17 Ultra a 6,999 yuanes (moneda china), que al cambio eran unos US$1,013 dólares.

Este aumento, principalmente, responde a la crisis de chips con IA que tiene lugar en occidente y que también es un frente de lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, pero desde Xiaomi creen que el aumento de costos de sus terminales top no tendría que ser un impedimento de preocupación, sobre todo porque, en particular el Xiaomi 18 Ultra, promete ser un smartphone premium disruptor.

Cuándo sale el Xiaomi 18 Ultra

Respecto a la fecha de lanzamiento de los próximos Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max y Xiaomi 18 Utra, se prevé que estos celulares tope de gama vean la luz en China entre septiembre y octubre del presente año. Sin embargo, su versión global, tal y como nos tiene acostumbrados la compañía china, su llegada Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica podría verse reflejada entre finales de 2026 o el primer trimestre de 2027.