¿Los iPhone 18 saldrán hasta 2027? Esto dicen los rumores sobre el lanzamiento de los modelos 18, 18 Pro y 18 Pro Max

Dentro de los tantos rumores que se filtran en la prensa sobre lo que serán la próxima familia de Apple, los iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, llegan noticias alarmantes ya que algunos señalan que estos terminales verían la luz hasta el 2027, pero ¿Cuál es la verdad de esto?

Apple lanzará los iPhone 18 en 2027: esto es lo que se sabe

Según Forbes, esta sería la primera que Apple salta un lanzamiento anual. En ese sentido, se espera que los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro MAx sean lanzados en algún momento del otoño europeo de 2026, es decir, entre septiembre, octubre y noviembre.

En ese sentido, esta fuente no asegura un lanzamiento para septiembre como nos tienen acostumbrados desde hace años. Pero, ello no es lo más preocupante, sino que desliza la posibilidad de que el modelo base, es decir, el iPhone 18 y otros más vean la luz recién para la primavera europea del 2027, osea, entre marzo, abril o mayo.

Así lucirían los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max según filtraciones chinas. (Foto: Weibo)

La estrategia de Apple tras dividir el lanzamiento de los iPhone 18 en dos eventos

Pero, ¿A qué respondes estos cambios? De acuerdo a Forbes, Apple tiene la intención de imponer dos ventanas de lanzamiento distintas en vez de hacerlo todo en un solo evento, priorizando sus tope de gama y retrasando los modelos estándar y de menor costo (como el iPhone 18e).

Estos cambios también tendrían que ver con lo que parece la eventual llegada del primer iPhone plegable, así como una segunda generación de los iPhone Air, ambos productos que requerirán de un marketing como posicionamiento distinto a los de los modelos más top y tradicionales de la compañía.

Asimismo, según otros expertos en temas de Apple, advierten de que dividir los lanzamientos les permitirá enfocarse en la fabricación en masa, reducir la presión sobre la cadena de suministro y tener mejor gestión sobre el inventario, así como evitar que varios productos compitan al mismo tiempo.

Podría afectar a los usuarios el lanzamiento de los iPhone 18 en dos eventos

Ello hace recordar al lanzamiento del iPhone 16e muchos meses después que saliera el pack de los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Sin embargo, se plantean escenarios potenciales que podrían afectar o no las ventas de los iPhone 18 con este enfoque de lanzamientos separados: uno de estos es que los clientes habituales de iPhone podrían objetar de que les fuercen a pagar más por los teléfonos Pro y Pro Max o que esperen unos meses por los terminales menos costosos.